Sáng nay, bão số 2 giật cấp 8 đổ bộ đất liền Thái Bình- Nghệ An, mưa lớn từ miền Bắc đến miền Trung

08:37 02/08/2020 0 Hạ Quỳnh

ANTD.VN - Trong sáng nay, bão số 2-Sinlaku được dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực đồng bằng từ Thái Bình đến Nghệ An đồng thời gây ra mưa to đến rất to trên diện rộng.