Sản xuất thịt sạch từ không khí

ANTD.VN - Hiện nay, rất nhiều mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm hay thậm chí cả nhiều nhà máy sản xuất và chế biến thực phẩm đã đặt lợi ích làm mục tiêu kinh doanh chứ không quan tâm đến sức khỏe của con người và môi trường xung quanh. Và thực tế, ô nhiễm nguồn nước, không khí và nhiều loại thực phẩm bẩn đã gây ảnh hưởng không hề nhỏ đối với nhân loại ngày nay, thậm chí cả tương lai sau này. Do đó, giải pháp thịt sạch của các nhà khởi nghiệp Mỹ được đưa ra mới đây có lẽ là giải pháp hữu hiệu vừa đảm bảo được nguồn cung cấp thực phẩm sạch, vừa bảo vệ môi trường cho hành tinh chúng ta.

Thịt chứ không phải … “đồ ăn chay”

Nguyên liệu “bột nâu” có thể sản xuất ra nhiều loại thịt

Theo đó, Air Protein là một công ty khởi nghiệp ở Vịnh San Francisco (Mỹ) cho biết, hiện nay họ đang có “bí kíp” sản xuất ra loại thịt được làm từ CO2, loại khí vốn gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính và nóng lên toàn cầu. Air Protein cho biết thêm, quy trình sản xuất ra loại thịt từ không khí của mình rất đơn giản, chỉ cần “ủ men vi khuẩn, đưa vào khí CO2 cùng với nước và nhiều khoáng chất khác, và cuối cùng thu được sản phẩm là loại bột màu nâu nhạt, không mùi, không vị, nhưng lại chứa đến 80% protein. Từ nguyên liệu protein này, các nhà khởi nghiệp Mỹ đã cho ra đời nhiều loại thực phẩm khác nhau sau khi trộn lẫn với những thành phần khác nhau. Có thể làm thành thịt gà, thịt lợn, các loại bánh nhân thịt …

Thực tế, sự chuyển hóa khí thải thành thức ăn là nhờ các vi khuẩn hydrogennotrophic, tổng hợp ra tế bào sợi từ khí CO2. Quá trình chuyển hóa này cũng giống hệt như quá trình lên men làm sữa chua hoặc ủ men bia. Và đặc biệt, do sản xuất nguyên liệu thịt từ không khí này được làm hoàn toàn trong các hũ kín nên chúng ta không hề phải lo lắng ô nhiễm môi trường, đất đai bị ô nhiễm. Thậm chí, Air Protein còn tuyên bố rằng, “đây là loại thịt đầu tiên trên thế giới được làm từ không khí, nó được tạo ra từ những thành phần có trong không khí mà chúng ta thở hàng ngày”.

Hơn nữa, Air Protein còn “tạo ra cuộc cách mạng trong cách sản xuất lương thực, thực phẩm sạch trong tương lai”, bởi vì họ không lệ thuộc vào điều kiện đất đai, chuồng trại, nguồn nước, điều kiện thời tiết như các mô hình nuôi trồng cây, con hiện nay trong sản xuất nông nghiệp hay chế biến thực phẩm. Trong khi đó, về mặt dinh dưỡng thì thịt được làm từ không khí cũng có tới 9 axit amin chính như các loại thịt thông thường và nó cũng không phải là loại “thịt chay” được làm từ đậu nành hay đậu Hà Lan.

“In” thịt ngoài không gian

Tháng 9-2019 vừa qua, nhà du hành vũ trụ Oleg Skripochka đã tiến hành thành công thí nghiệm sản xuất thịt sử dụng máy in 3D do Phòng Thí nghiệm 3D Bioprinting Solutions thuộc Công ty Y tế Invitro (Nga) chế tạo. Thí nghiệm này đã được Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) tài trợ, cùng với sự giúp đỡ của các nhóm nhà khoa học đến từ Mỹ và Israel. Và đây là lần đầu tiên họ sản xuất ra thịt nhân tạo trong điều kiện không trọng lực. Các nhà khoa học trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đã có được bữa thịt thịnh soạn bên ngoài không gian nhờ máy in 3D.

Cũng từ các tế bào sinh học do các công ty, các nhóm nhà khoa học Mỹ và Israel cung cấp, chiếc máy in 3D sinh học này đã sản xuất ra tế bào cá, thịt bò, thịt thỏ nhờ sử dụng từ trường trong điều kiện không trọng lực. Đây có thể không chỉ đơn giản là mở ra bước tiến mới trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm của các nhà khởi nghiệp, các nhà khoa học Mỹ, mà nó còn mang lại lợi ích to lớn hơn trong tương lai đối với nhân loại, đặc biệt trong vấn đề nhân đạo cung cấp lương thực, thực phẩm cho những người nghèo khó, nơi gặp thiên tai, vùng sâu, vùng xa.

Được biết, thị trường “thịt chay” hiện đang được đánh giá là khả quan trong lĩnh vực kinh tế, tuy nhiên khi “thịt từ không khí” dự kiến sẽ vào thị trường trong năm nay cũng không hề khó khăn bởi nó sẽ được người dân đón nhận một cách thoải mái nhất vì không có thuốc kháng sinh, hormone tăng trọng…