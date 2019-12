Rộn vang những giai điệu, tấm lòng nhân ái

ANTD.VN - Vượt ngoài khuôn khổ một chương trình ca nhạc được tổ chức trang trọng, ấm cúng tại Nhà hát Học viện âm nhạc quốc gia, “Chắp cánh ước mơ” gửi gắm tấm lòng, tình cảm nhân ái của cán bộ chiến sỹ Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội và các nhà hảo tâm, đến các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo, khi một mùa Xuân mới đang đến gần.

Chương trình ca nhạc thiện nguyện được tổ chức ở "thánh đường" âm nhạc

Khoảng sân Nhà hát Học viện âm nhạc quốc gia, tối 29-12, đầy ắp những bước chân, tiếng gọi, sự khẩn trương của người lớn, trẻ nhỏ, và sắc phục các chiến sỹ Công an. “Biểu diễn văn nghệ chúng tôi từng làm, tại trụ sở Công an quận; nhưng hôm nay, tại “thánh đường” âm nhạc, hơn nữa, bởi mục đích cao cả của chương trình, nên anh chị em...vẫn lúng túng”, Trung tá Lê Thị Thu Hiền – Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an quận Hoàng Mai chia sẻ.

Độ chuyên nghiệp không "thua kém" các chương trình ca nhạc lớn



Để có được sự trọn vẹn 2 tiếng đồng hồ của chương trình “Chắp cánh ước mơ”, Hội Phụ nữ Công an quận Hoàng Mai đã ấp ủ cả tháng trời, xuất phát từ trăn trở: “Sắp Tết rồi, phải làm điều gì đó cho những thân phận, mảnh đời đang gặp khó khăn, điều trị ở các bệnh viện trên địa bàn Thành phố”. Ý tưởng, đề xuất của Hội Phụ nữ lập tức nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của Ban chỉ huy Công an quận Hoàng Mai. Và thật vui, có thêm tấm lòng thơm thảo của Công ty Cổ phần giáo dục SimP Education; cũng rất nhiệt tình khi biết tâm ý của các chiến sỹ Công an.

Mỗi khán giả đều có cảm xúc của riêng mình

Trong khoảng 2 tiếng đồng hồ, “Chắp cánh ước mơ”- đêm nhạc thiện nguyện đã đem đến nhiều, thật nhiều cảm xúc cho những người dự khán. Cảm xúc bởi sự thăng hoa âm giai; cảm xúc bởi những tràng pháo tay không dứt; cảm xúc bởi chia sẻ mộc mạc, chân thành của đơn vị tổ chức, nhà hảo tâm; và hơn hết, là ý nghĩa, mục đích mà Chương trình hướng đến: chung tay quyên góp, ủng hộ các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại khoa Nhi – Bệnh viện K Tân Triều, Bệnh viện Mắt Trung ương và Bệnh viện Nhi Trung ương.

Số tiền 150 triệu đồng được Ban tổ chức đón nhận

Trong đêm diễn, Giám đốc Công ty SimP education - đại diện Ban Tổ chức - đã tiếp nhận quà từ thiện của cán bộ chiến sỹ và Hội Phụ nữ CAQ Hoàng Mai số tiền 150 triệu đồng. Chưa kể, tấm lòng của đơn vị tổ chức đã chạm đến trái tim nhân ái của nhiều khán giả, và đã được cụ thể hóa thành những món quà, để gửi đến các bệnh nhân.

“Ngay ngày mai và trong thời gian sớm nhất, toàn bộ số tiền, tình cảm quyên góp được, sẽ được ban tổ chức đến các bệnh viện, trao tận tay các bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn”, Trung tá Lê Thị Thu Hiền chia sẻ.