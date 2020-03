Rèn cán luyện quân, sẵn sàng xử lý các tình huống cháy, nổ

ANTD.VN - “Một trong những nhiệm vụ quan trọng đáp ứng yêu cầu trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) là rèn luyện thường xuyên. Với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chúng tôi, phương châm “thao trường đổ mồ hôi để chiến trường bớt đổ máu” luôn nằm lòng", Thượng tá Phạm Xuân Quang, Phó trưởng Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội chia sẻ.

Sẵn sàng chiến đấu



Những ngày tháng 3, chúng tôi đến Đội Cảnh sát PCCC và CNCH- CAH Gia Lâm, ghi nhận không khí hăng hái rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Giữa trời nắng nóng, từng tốp chiến sỹ thoăn thoắt như con thoi, chăm chú luyện tập.

Từng tốp, từng tốp mỗi tổ một nhiệm vụ, một lĩnh vực khác nhau, nhưng đều có điểm chung là những giọt mồ hôi đầm đìa lưng áo. “Đối với mỗi chiến sỹ chữa cháy, không chỉ học cách dùng vòi phun nước chính xác, hiệu quả mà còn phải thuần thục thao tác cơ bản như tháo nút, buộc dây, phá khóa, chui ống... Những kỹ năng này thường xuyên phải thực tập, chung với yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu“ - Đại úy Hoàng Đức Mạnh, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - CAH Gia Lâm cho hay.

Luyện tập cứu hộ vượt chướng ngại vật

Nói về công tác sẵn sàng chiến đấu. chỉ huy Công an huyện Gia Lâm phân tích, trước tiên là nguyên tắc “rèn cán luyện quân“. Nhiều người nghĩ rằng, việc mở nút dây, buộc dây tưởng như ai cũng làm được, nhưng không phải vậy. Đối với chiến sỹ cứu nạn, cách buộc dây để đưa người bị nạn từ trên cao xuống đất phải nhanh, chính xác và đặc biệt phải an toàn. Nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn người mắc kẹt trong đám cháy là hết sức quan trọng, luôn phải đối mặt với nguy hiểm và chạy đua với thời gian.

Chứng kiến để cảm phục tinh thần và ý chí thép của CBCS vụ luyện tập cho công tác sẵn sàng chiến đấu. Khi có lửa họ lao vào biển lửa, khi có người đuối nước trong làn nước lạnh, họ trầm mình dưới độ sâu để tìm kiếm. Còn trong những ngày thường, họ lại chui vào thùng phuy, ống cống, đu mình trên nóc mái tôn bỏng hoặc ôm cuộn vòi chạy vòng sân đơn vị. “Văn ôn võ luyện; đối với CBCS làm nhiệm vụ sẵn sàng ứng trực xử lý tình huống hỏa hoạn thì không thể khác được là luyện tập. Luyện tập để an toàn cho chính mình, cho người dân khi được cứu nạn, luyện tập để hoành thành nhiệm vụ được giao“. – Thượng úy Đỗ Duy Thắng cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH- CAH Gia Lâm chia sẻ.

Thực tế hiện nay, tình hình cháy, nổ và các sự cố cần cứu nạn, cứu hộ xảy ra ngày càng có diễn biến phức tạp, khó lường, gây thiệt hại lớn không chỉ về tài sản mà còn đe dọa đến tính mạng nhiều người. Điều đó đã đặt ra những thách thức, đòi hỏi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phải không ngừng nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn, nhất là trong công tác cứu nạn, cứu hộ.

Trau dồi kỹ năng, vì sự an toàn cho nhân dân

Thượng tá Phạm Xuân Quang đánh giá: “Rèn cán, luyện quân là nhiệm vụ thường xuyên để giảm thương vong cho CBCS trong khi làm nhiệm vụ. Do đó, đơn vị luôn xác định phương châm “thao trường đổ mồ hôi để chiến trường bớt đổ máu".

Luyện tập chui qua ống tìm kiếm cứu nạn

Những ngày "đổ mổ hôi" tại đội CS PCCC&CNH Công an huyện Gia Lâm thời điểm này còn hướng đến mục tiêu quan trọng khác, là đạt kết quả cao ở Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong chương trình Đại hội khỏe Vì an ninh Tổ quốc lần thứ VIII năm 2020 của Bộ Công an, dự kiến diễn ra vòng loại từ tháng 3 đến tháng 5, vòng chung kết từ tháng 6 đến 30-7.

Hội thi là dịp để CBCS lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an huyện Gia Lâm nói riêng, và CBCS toàn lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nói chung bổ sung, nâng cao thể lực, trình độ, kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tạo khí thế thi đua sôi nổi phong trào học tập, tập luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thao luyện chui vào không gian chật hẹp tìm kiếm cứu nạn

Căn cứ Điều lệ Hội thi và hướng dẫn của CATP Hà Nội, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an huyện Gia Lâm đã thành lập một đội tuyển để tham gia 3 nội dung: Chạy 100m vượt chướng ngại vật, cứu nạn, cứu hộ; chạy tiếp sức 4x100m cứu người và chữa cháy; đội hình máy bơm chữa cháy phun nước tiêu điểm.

Kết quả của Hội thi sẽ là cơ sở để CATP chọn lựa những hạt nhân xuất sắc vào đội tuyển tham gia thi đấu tại Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Chương trình Đại hội khỏe Vì An ninh Tổ quốc lần thứ VIII năm 2020. Và điều quan trọng, đây là sẽ đợt tổng duyệt - thao duyệt lớn, để sau đó, mỗi CBCS thuần thục hơn nữa trên mặt trận ngăn ngừa, "đánh giặc lửa", vì sự an toàn, bình yên cho nhân dân.