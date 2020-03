Rạng sáng, cô gái trẻ định nhảy cầu Đuống tự tử

Sự việc xảy ra khoảng 1h20 ngày 13-3. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, trực tiếp Trung tá Hưng cùng tổ công tác gồm: Thiếu tá Nguyễn Ngọc Phương, Thượng úy Nguyễn Thế Chiến và Đại úy Nguyễn Hoài Đức nhanh chóng đến hiện trường. Rất may lúc này, động thái tiêu cực của cô gái trẻ đã được một số người dân phát hiện, ngăn cản. Tuy nhiên, phản ứng tâm lý của cô gái vẫn rất tiêu cực; khăng khăng vùng vẫy, đòi gieo mình xuống dòng nước thẫm đen từ cầu Đuống.

Cô gái trẻ có ý định dại dột, đã được người dân và các chiến sỹ Công an khuyên nhủ kịp thời

Tổ công tác Công an thị trấn Yên Viên một mặt khuyên can cô gái bình tĩnh, đồng thời chủ động đứng chắn ở các vị trí mà cô gái có thể thực hiện ý đồ dại dột. Sau gần 15 phút, cô gái trẻ mới “chịu” ngồi lên xe máy để chở về trụ sở Công an thị trấn Yên Viên.

Yêu cầu đặt ra là phải xác minh được nhân thân cô gái, để phối hợp khuyên nhủ, cũng như bàn giao, quản lý, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc. Song, Trung tá Phạm Quang Hưng nhớ lại, việc xác minh chính xác nơi ở của cô gái khó hơn nhiều so với quá trình khuyên nhủ lúc trên cầu Đuống. Trong tâm trạng không thực sự tỉnh táo, cô gái lúc không chịu nói nhân thân, lúc cố tình khai ra cái tên và địa nhà vu vơ.

Sau gần 1 tiếng đồng hồ kiên trì động viên, cô gái mới nói thật tên là T.N.A (24 tuổi); địa chỉ nhà ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, và số điện thoại của người thân. Hành động của A. xuất phát từ mâu thuẫn với bạn trai...

3h sáng, cuộc điện thoại được gọi đi từ Công an thị trấn Yên Viên. Nghe máy là 1 người đàn ông. Vừa nghe qua đặc điểm cô gái đang ở cơ quan Công an, người đầu dây đã bật khóc, nhận ra đó là con gái mình. Cẩn thận hơn, Công an thị trấn Yên Viên thực hiện cuộc gọi qua ứng dụng Viber để bố con cô gái nói chuyện...5h sáng 13-3, cuộc đoàn tụ xúc động diễn ra ngay tại trụ sở Công an thị trấn Yên Viên.

“Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí Công an đã giúp đỡ kịp thời và tạo điều kiện đón cháu về để ổn định lao động và sinh hoạt”, đoạn trích trong bức thư viết vội của người cha gửi các chiến sỹ Công an thị trấn Yên Viên, với tấm lòng tri ân sâu sắc.