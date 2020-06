Quyết liệt các giải pháp xử lý ‘nạn’ taxi dừng đỗ trước cổng Bệnh viện Bạch Mai

ANTD.VN - Cổng Bệnh viện Bạch Mai – đường Giải Phóng, chỉ vẻn vẹn cung đường hơn 100 mét, nhưng số trường hợp ô tô vi phạm quy định dừng đỗ bị Công an phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xử lý lại chiếm tỷ lệ rất cao. Và, Công an phường Đồng Tâm cũng không phải là đơn vị duy nhất có trách nhiệm đảm bảo ANTT, xử lý vi phạm tại khu vực này.

Trật tự giao thông - đô thị trước cổng Bệnh viện Bạch Mai đã và đang là vấn đề "nóng"

Ô tô, chủ yếu là xe taxi dừng đỗ đón trả khách ở cổng Bệnh viện Bạch Mai, lâu nay luôn là vấn đề “nóng”. Trong câu chuyện với chúng tôi, điều mà ban chỉ huy Công an phường Đồng Tâm chia sẻ, không phải là số liệu xử lý, mà rất cần giải pháp căn cơ để chấm dứt hiện tượng kéo dài đã lâu này.

Căng sức cả ngày, “lơi” ít phút là vi phạm xuất hiện

Đặc thù địa bàn nhiều khu tập thể, khu dân cư trong ngõ, và chỉ mấy tuyến phố giao cắt, giáp ranh với mấy phường của “đất” Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hoàng Mai. Song đúng như Đại úy Nguyễn Quang Sáng – Phó Trưởng Công an phường Đồng Tâm bộc bạch: “Ngắn nhất và cũng… mệt đầu, tốn sức nhất, là quãng 100 mét đường Giải Phóng, đoạn trước cổng Bệnh viện Bạch Mai”.

Biết vi phạm, nhưng tài xế taxi này vẫn...chấp nhận chịu phạt để đón khách

Gọi điện đặt lịch làm việc, Đại úy Sáng “chốt” lúc 12hk15, ngay khi anh cùng tổ 1 tổ công tác của Công an phường kết thúc đợt tuần tra kiểm soát và ứng trực trên địa bàn, trong đó tập trung ở khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai, bắt đầu lúc 6h30. Phiên trực thứ hai nối tiếp ngay sau đó, đến khoảng 15h. Và ca cuối sẽ làm nhiệm vụ đến 19h.

Trừ thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, những ngày bình thường, Bệnh viện Bạch Mai có từ 5.000 đến 7.000 lượt người ra vào. Bệnh viện có 3 cổng để phục vụ lưu thông, trong đó cổng số 1 tại 78 đường Giải Phóng giáp ranh giữa phường Phương Mai (quận Đống Đa) với phường Đồng Tâm. Khu vực này tập trung lượng lớn taxi, ô tô đưa đón của người nhà bệnh nhân, “xe ôm” và hàng nước lưu động. Trên dưới 100 mét, nhưng chỉ cần “nhãng” lực lượng chức năng, mọi vi phạm trật tự giao thông lập tức hình thành. Ô tô đỗ hàng ba, hàng tư trước cổng viện, ngay lòng đường. Hàng nước phục vụ khách trên đường tàu; và đội quân “xe ôm” truyền thống, “xe ôm” công nghệ ríu rít mời chào khách.

Cũng trên đoạn đường xấp xỉ 100 mét, ngoài Công an phường Đồng Tâm, về lý thuyết, hàng ngày còn có sự làm nhiệm vụ của đội CSGT số 4 (Phòng CSGT), đội CSGT-TT Công an quận Hai Bà Trưng, đội Thanh tra GTVT quận Hai Bà Trưng, và các đội cơ động thuộc Phòng CSGT và Thanh tra GTVT. Chưa kể có ít nhất 2 camera giám sát – phạt nguội được lắp đặt. Vậy mà vẫn hết sức… “nóng”.

Xe ô tô cá nhân dừng đỗ trên đường Giải Phóng, bị lực lượng chức năng xử lý

Theo khảo sát của PV ANTĐ cũng như chia sẻ của chính những người trong cuộc, sự phức tạp, tính chất “nóng” ở đây là do “quy luật cung cầu”. Mấy nghìn lượt người ra vào hàng ngày thực sự là “nguồn tài nguyên” quý đối với dịch vụ chở khách. Đội quân này nhiều thời điểm trong ngày chấp nhận nếu “đen” thì bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý, nên sẵn sàng dừng đỗ trên đường. Với những tài xế có…kinh nghiệm đối phó, họ hoặc là bỏ chạy khi trông thấy lực lượng chức năng, hoặc tìm cách che, làm mờ biển số, để tránh bị phạt nguội.

Hàng ngày, Đại úy Sáng đều đặn cùng đồng đội nỗ lực nhất để duy trì trật tự giao thông khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai, theo thẩm quyền phân công. Một số biện pháp đã được Công an phường tham mưu BCĐ 197 phường cho triển khai từ đầu tháng 5 vừa qua. Nhưng sẽ là chưa đủ, chưa thể hiệu quả, khi giải pháp căn cơ chưa được bàn bạc, định hình.

Tổ chức giao thông ngay từ trong bệnh viện

Đây là điều chúng tôi ghi nhận, qua quá trình làm việc với các đơn vị hữu trách, trước bài toán lập lại trật tự giao thông trước cổng Bệnh viện Bạch Mai.

Chốt xử lý được CAP Đồng Tâm lập ngay tại khu vực cổng Bệnh viện

Trung tá Nguyễn Chí Viễn – Trưởng Công an phường Đồng Tâm cho biết, ngay sau khi Bệnh viện Bạch Mai giảm dần yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội, trước tình hình hoạt động khám chữa bệnh trở lại bình thường, lưu lượng người – phương tiện đông, Công an phường Đồng Tâm đã bắt tay xây dựng, tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự giao thông – đô thị trước cổng Bệnh viện. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, Công an phường đã điều tra cơ bản số xe taxi thường xuyên dừng đỗ, đón trả khách; tiến hành dán thông báo cấm đỗ xe. Đối với số “xe ôm”, Công an phường đã báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND phường cho thành lập đội “xe ôm” với gần 100 thành viên, có đầy đủ hồ sơ, lý lịch và đã được Công an phường may áo in chữ, chụp ảnh đánh số thứ tự, kẻ vạch sơn sắp xếp chỗ để xe chở khách trên hè phố.

Mới đây, Công an phường Đồng Tâm đã làm việc với Công ty CP xây dựng công trình giao thông 1 để thực hiện lắp rào chắn tại khu vực lối xuống cầu đi bộ, nhằm ngăn chặn hàng rong, “xe ôm” tự phát kinh doanh, đợi khách trên hè…

Cơ chế phối hợp, thống nhất xác định rõ trách nhiệm với lực lượng CSGT, Thanh tra GTVT và đội CSGT-TT Công an quận Hai Bà Trưng cũng đã được Công an phường Đồng Tâm báo cáo xin ý kiến của ban chỉ huy Công an quận Hai Bà Trưng.

Nhưng thực tế, giải được “bài toán” trên, cần thiết có phối hợp chặt chẽ của Bệnh viện Bạch Mai. Đó là các đơn vị hữu trách cần “ngồi lại” để nghiên cứu, tính toán việc tổ chức giao thông ngay từ trong Bệnh viện. Phương pháp tuyên truyền – đẩy đuổi – kể cả xử phạt “nóng”, “nguội” đang làm lâu nay, mất nhiều công sức, nhưng chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Chủ tịch UBND –Trưởng BCĐ 197 phường Đồng Tâm, bà Lê Khánh Giang cho biết, phường đã có văn bản gửi Bệnh viện và BCĐ 197 phường Phương Mai, để đề nghị giải pháp – cơ chế phối hợp. “Nếu có sự hợp lý, khoa học trong việc điều tiết, bố trí các loại phương tiện ra vào qua 3 cửa của Bệnh viện …tôi tin những phức tạp trên đường Giải Phóng, trước cổng Bệnh viện, sẽ giảm”, Chủ tịch Giang nhìn nhận.