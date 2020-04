Quận Thanh Xuân: Tuần tra đêm bằng xe đạp, nhắc nhở người dân ở nhà chống dịch Covid 19

Lực lượng Công an phường Kim Giang tuần tra đêm khép kín địa bàn

Tối 5-4, các tổ tuần tra đêm của Công an phường Kim Giang và bảo vệ dân phố lại lên đường làm nhiệm vụ. Khác với những ngày thường, các tổ công tác sử dụng xe đạp tuần tra để đi sâu vào từng con ngõ nhỏ trên địa bàn. Trong quá trình tuần tra, nhiều trường hợp người dân ra đường được các cán bộ chiến sỹ tuyên truyền, nhắc nhở việc hạn chế đi ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết, phải tuân thủ đeo khẩu trang và không tụ tập đông người.

Theo Thiếu tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an phường Kim Giang, đây là một trong những mô hình mới, cách làm hiệu quả góp phần để nâng cao ý thức người dân trong việc chấp hành các chủ trương của Chính phủ, Thành phố đẩy lùi dịch Covid 19. Cùng với đó, việc sử dụng xe đạp rất tiện lợi và phù hợp với đặc điểm địa bàn có nhiều ngõ nhỏ mà xe ô tô không thể đi vào. Việc lực lượng công an đi vào tận ngõ nhỏ để tuyên truyền, tuần tra sẽ góp phần ổn định an ninh trật tự địa bàn.

Các tổ công tác tuần tra đêm bằng xe đạp nhắc nhở người dân không đi ra đường nếu không có việc cần thiết

Ngoài việc triển khai các mô hình, cách làm hiệu quả, với tinh thần “khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm” trong việc thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, toàn bộ hệ thống chính trị quận Thanh Xuân từ quận tới cơ sở đã tập trung vào 3 mảng nội dung trọng tâm được nêu trong chỉ thị. Đó là rà soát các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm vi rút SARS-CoV-2 để khoanh vùng cách ly; Ổn định tình hình, giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cho nhân dân; Bố trí các chốt trực và lực lượng tuần tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm thực hiện cách ly tại nhà và cách ly xã hội.

Theo ông Nguyễn Xuân Lưu, Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân: “Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và người dân. Ngoài việc, tuyên truyền làm sao cho người dân hiểu và ủng hộ cách ly toàn xã hội, ai không có việc cần thiết thì nên ở nhà để phòng dịch, thì quận Thanh Xuân cũng đang nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động lấy mẫu test nhanh tại cộng đồng để phát hiện trường hợp nghi nghiễm. Cùng với đó, toàn quận đang triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho nhân dân, tặng gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn giúp người dân yên tâm cùng chính quyền chống dịch.