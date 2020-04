Phú Thọ lập 5 chốt kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh Covid-19

Với cường độ làm việc liên tục 24/24h, song các tổ công tác của tỉnh Phú Thọ với lực lượng công an làm nòng cốt luôn nỗ lực, kiên cường, chủ động ngăn chặn, phát hiện kịp thời các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh dịch lây lan vào địa bàn.

Cầu Hạc Trì có vị trí giao thông quan trọng, nối liền Phú Thọ với các tỉnh Vĩnh Phúc và TP Hà Nội. Tổ công tác tại chốt kiểm tra dịch bệnh Covid-19 tại đây gồm lực lượng Công an, Quân đội, Thanh tra giao thông, Y tế được chia thành 3 ca túc trực làm việc liên tục 24/24h, tiến hành kiểm soát 100% người, phương tiện đi vào TP Việt Trì, chủ động ngăn chặn, phát hiện kịp thời các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh dịch Covid-19 để xử lý.

Các chốt ứng trực 24/24h để phòng ngừa, ngăn chặn, kiểm soát sự lây lan dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Phú Thọ

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Phòng cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an các huyện, thành phố, thị xã bố trí lực lượng gồm: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, An ninh, Công an cơ sở tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện giao thông, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện đi vào thành phố, cũng như sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh liên quan đến dịch bệnh...

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, bắt đầu từ 7h30 ngày 29-3, tỉnh đã thành lập 5 chốt kiểm soát liên ngành tại các nút giao IC8 (nút giao từ cao tốc Hà Nội - Lào Cai rẽ vào huyện Phù Ninh), IC7 (nút giao từ cao tốc Hà Nội - Lào Cai rẽ vào TP Việt Trì), Cầu Hạc Trì, Cầu Văn Lang thuộc TP Việt Trì và cầu Trung Hà thuộc huyện Thanh Thủy, nhằm kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện vào tỉnh Phú Thọ bằng đường bộ. Các chốt kiểm soát này hoạt động liên tục 24/24h, được chia làm 3 ca với quân số 8 - 10 người/ ca, làm việc tất cả các ngày trong tuần (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ).

Chốt kiểm soát trên cầu Văn Lang ứng trực 24/24h

Các thành viên trong tổ kiểm soát dịch bệnh tiến hành phun thuốc khử trùng, lấy thông tin cá nhân của lái xe, số lượng người trên xe, đo thân nhiệt và yêu cầu tất cả các hành khách, người điều khiển phương tiện phải thực hiện đeo khẩu trang, phương tiện có trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn.

"Trong trường hợp phát hiện người nghi nhiễm dịch bệnh, lực lượng chức năng báo cáo cấp trên và phối hợp với cán bộ y tế tham gia trực khẩn trương đưa đi cách ly. Qua công tác kiểm tra, mọi người dân đều chấp hành nghiêm các quy định, cung cấp thông tin cá nhân, lịch trình di chuyển và đeo khẩu trang. Từ khi lập chốt đến nay, chưa phát hiện trường hợp nào có biểu hiện nghi nhiễm dịch bệnh Covid-19", ông Đào Ngọc Dũng, Trưởng điều dưỡng - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết.

Các cửa ngõ ra vào địa bàn tỉnh Phú Thọ đều được kiểm soát chặt chẽ

Trước bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường như hiện nay, việc thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh là một trong những biện pháp thể hiện sự quyết liệt của tỉnh Phú Thọ trong việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan rộng ra cộng đồng và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.