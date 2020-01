Phòng ngừa cháy tại các chợ dân sinh, trung tâm thương mại trên địa quận Long Biên

ANTD.VN - Chủ động phòng cháy là biện pháp kiềm chế tối đa thiệt hại về người và tài sản do hỏa hoạn gây ra. Nhận thức rõ tầm quan trọng, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã xây dựng, triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, trong đó tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân để hạn chế cháy, nổ.

Theo thống kê, địa bàn quận Long Biên có nhiều chợ dân sinh, trung tâm thương mại và kho xưởng. Đặc điểm những nơi này lại xen lẫn khu dân cư, trong khi đó ý thức người dân lại chưa cao nên tiềm ẩn nguy cơ cháy cao.



Trước thực trạng này, CAQ Long Biên đã chủ động xây dựng, thực hiện kế hoạch phòng ngừa, trong đó triển khai hiệu quả Kế hoạch số 87/KH-CAHN-PC07 ngày 03/12/2019 của Công an TP Hà Nội về việc triển khai các biện pháp PCCC và CNCH mùa hanh khô và các hoạt động lễ hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Kế hoạch số 69/UBND-QLĐT ngày 14/01/2020 của UBND quận Long Biên về tăng cường đảm bảo công tác PCCC và CNCH trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Đoàn kiểm tra của Công an quận Long Biên kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC-CNCH dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại chợ tổ 29 Thượng Thanh

Theo đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH của Công an quận Long Biên phối hợp với UBND 14 phường tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH đối với 27 chợ và 4 trung tâm thương mại trên địa bàn quận.

Qua kiểm tra, hầu hết ban quản lý các chợ và trung tâm thương mại đã nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn PCCC tại cơ sở, đặc biệt trong mùa hanh khô và dịp lễ tết. Cùng với đó, các đơn vị đã tổ chức luyện tập kỹ năng cho các đội chữa cháy cơ sở, rà soát trang bị, kiểm tra, thay thế các thiết bị PCCC tại chỗ.

“Thông qua công tác tuyên truyền, chủ cơ sở, các hộ kinh doanh đã nhận thức rõ trách nhiệm công tác PCCC. Trước những tồn tại về công tác PCCC và CNCH tại một số cơ sở, đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, chỉ ra cho ban quản lý các chợ, trung tâm thương mại và các hộ kinh doanh thấy được những sơ hở, thiếu sót trong công tác PCCC dễ xảy ra hỏa hoạn, hướng dẫn mọi người cách phòng chống nguy cơ gây cháy, phương pháp chữa cháy ban đầu và cách thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ", đại diện Công an quận Long Biên chia sẻ và cho biết, đoàn kiểm tra cũng đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC đối với những cơ sở tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn PCCC.

Thượng tá Nguyễn Quang Trung – Phó trưởng Công an quận Long Biên cho biết: “Việc tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC và CNCH, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và hướng dẫn các cơ sở trong công tác đảm bảo an toàn PCCC là một trong những giải pháp then chốt giúp nâng cao nhận thức của người dân, cơ quan, doanh nghiệp trong công tác PCCC, CNCH, qua đó làm giảm nguy cơ gây cháy nổ tại cơ sở”.