Phối hợp điều tra vụ việc liên quan đến cháu bé được tìm thấy ở một ngôi chùa

ANTD.VN - Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với Công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình xác minh điều tra vụ việc liên quan đến cháu bé được trình báo thất lạc, được tìm thấy ở một ngôi chùa ở huyện Thái Thụy.

Theo đó, Công an huyện Thạch Thất và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với Công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc liên quan đến cháu bé được trình một gia đình trình báo thất lạc.

Bước đầu, qua điều tra xác minh, Công an huyện Thạch Thất đã tìm thấy cháu bé đang được nuôi dưỡng tại một ngôi chùa ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Tại đây có 3 cháu bé khác đang được chăm sóc.

Cơ quan công an đưa 3 đứa trẻ lên Trung tâm Bảo trợ Xã hội ở Hà Nội để chăm sóc, nuôi dưỡng. Đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.