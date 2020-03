Phố Hà Nội thành sông sau trận mưa dồn dập, Lai Châu mưa đá như tuyết trời âu

ANTD.VN - Khoảng 14h chiều nay, 3/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh và hội tụ gió trên cao, mưa rào và giông diễn ra trên khắp khu vực Hà Nội.

Đáng nói, mưa lớn dồn dập trong khoảng 1 tiếng đã khiến nhiều tuyến phố của Hà Nội biến thành sông như khu vực ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, phố Lê Trọng Tấn, Bùi Xương Trạch… Nhiều điểm ngập sâu cả nửa mét khiến việc di chuyển của người dân gặp khó khăn.

Nhiều tuyến phố ở trung tâm Hà Nội đã biến thành sông sau trận mưa giông dồn dập kéo dài khoảng 1 tiếng chiều nay

Theo lý giải, nguyên nhân khiến tình trạng ngập lụt trên địa bàn Hà Nội một phần là do lượng mưa lớn dồn dập, cùng với việc đêm 2/3, trên địa bàn thành phố cũng đã có mưa lớn khiến năng lực thoát nước của hệ thống bị hạn chế.

Nhiều nơi ngập đến nửa mét ô tô phải lao lên vỉa hè tránh ngập

Trong khi đó, đêm qua và sáng nay, trên địa bàn nhiều tỉnh miền núi như Yên Bái, Tuyên Quang và Lai Châu đã xuất hiện mưa đá khủng khiếp và giông lốc. Đặc biệt, mưa đá trên địa bàn huyện Phong Thổ và Tân Uyên của tỉnh Lai Châu phủ trắng như tuyết ở châu Âu. Hiện tượng này được xem là chưa từng có.



Trong khi đó, sáng nay, mưa đá ở vùng cao nguyên Dào San, Phong Thổ, Lai Châu phủ trắng núi đồi, làng bản

Lý giải về hiện tượng này, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5.000m kết hợp với không khí lạnh nên Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to.

Thống kê sơ bộ ban đầu mưa đá ở Lai Châu đã làm 200 ngôi nhà bị hư hỏng, 22ha lúa và hoa màu bị hư hại

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Hiện tượng này có thể tái diễn trong thời gian tới, vì đây là thời điểm giao mùa, mỗi khi có không khí lạnh tràn xuống thường gây mưa lớn, giông lốc và kèm mưa đá.