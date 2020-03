Phản ứng kịp thời khi phát hiện 3 du khách Anh dương tính Covid-19 từng ở khách sạn Metropole

Thùy An

Chuyến bay VN0054 “định mệnh” hạ cánh tại Hà Nội chở 127 hành khách từ Anh về Việt Nam. Trong đó, khoang C có 21 khách VIP gồm 3 người Việt Nam và 18 người nước ngoài. Ngày 6-3, Bộ Y tế xác nhận bệnh nhân số 17 tạm trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội dương tính với Covid-19.

Đến hôm nay (11-3), trong số các bệnh nhân mới có 11 du khách nước ngoài đi cùng chuyến bay với bệnh nhân số 17 dương tính với Covid-19. Họ ở Hà Nội sau đó tỏa đi nhiều tỉnh thành như Lào Cai, Quảng Ninh, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng.

Theo cơ quan chức năng, 7 du khách đã lưu trú tại 4 khách sạn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trong đó, 3 người lưu trú tại khách sạn 5 sao Metropole.

Bất cứ ai đến khách sạn Metropole đều phải qua kiểm tra y tế và sát khuẩn...

...ngay cả khi đó là đoàn kiểm tra của lực lượng Công an phường và Y tế phường

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, bà Phạm Thùy Linh – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Liên doanh thống nhất Metropole cho biết: “Sau khi có thông tin 3 du khách Anh lưu trú tại khách sạn dương tính với Covid-19, chúng tôi đã ngay lập tức chuyển toàn bộ khách đang lưu trú ở khu Opera Wing sang Metropole Wing, một khu khác của khách sạn chúng tôi để đảm bảo an toàn cho khách. Còn 2 phòng 3 vị khách kia ở, chúng tôi cũng đã phối hợp với các cơ sở y tế, công an phường, quận tiến hành khử khuẩn các phòng và hành lang”.

Bà Phạm Thùy Linh - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Liên doanh thống nhất Metropole cho biết, 78 nhân viên tiếp xúc F1 và F2 với 3 du khách Anh dương tính với Covid-19 đều đã được cách ly theo quy định

Ngoài ra, qua rà soát, 24 nhân viên tiếp xúc F1 với các du khách này cũng ngay lập tức được đưa đi cách ly tại trung tâm theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19. 54 nhân viên khác tiếp xúc F2 với 24 nhân viên trên cũng được khách sạn cho tạm nghỉ để thực hiện biện pháp cách ly nghiêm ngặt tại gia đình.

Đến 12h trưa 9-3, khách sạn đã hoạt động trở lại, nhưng tạm thời không tiếp nhận thêm khách, chấp nhận những thiệt hại về kinh tế để đảm bảo an toàn cho người lưu trú.

Cũng theo bà Phạm Thùy Linh, khách ra vào khách sạn đều được nhân viên y tế riêng của khách sạn kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt và sát khuẩn. Đồng thời, phía khách sạn cũng phối hợp với lực lượng công an và y tế thường xuyên thông tin tình hình sức khỏe khách lưu trú, nếu có trường hợp nghi ngờ sẽ triển khai biện pháp cách ly để theo dõi.

Đại diện khách sạn Metropole cũng chia sẻ, vào thời điểm này mọi năm, mỗi ngày khách sạn đón khoảng 200 khách nước ngoài đến lưu trú, nhưng năm nay, do tình hình dịch bệnh phức tạp trên toàn thế giới, nên số lượng khách giảm 1/4 khiến việc kinh doanh của khách sạn gặp nhiều khó khăn.

Tính đến 12h10 ngày hôm nay (11-3), đã có tổng cộng 118.856 người mắc Covid-19 trên toàn thế giới, 4.292 người đã tử vong và 38.078 người mắc ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Việt Nam ghi nhận 35 trường hợp mắc nCoV, 16 người đã chữa khỏi.