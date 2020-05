Phân tích hành vi gây tai nạn tại bãi trông giữ xe

Ngoài việc bị xử lý hình sự, người gây tai nạn còn phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản cho nạn nhân (Ảnh minh họa)

Luật sư Giang Hồng Thanh trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 - Thông tư 58/2009/TT-BCA(C11) ngày 28-1-2009, quy định và hướng dẫn thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tai nạn giao thông đường bộ do Bộ Công an ban hành thì Tai nạn giao thông được quy định như sau: “Tai nạn giao thông là sự việc xảy ra do người tham gia giao thông đang hoạt động trên mạng lưới giao thông đường bộ vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ hay gặp phải sự cố bất ngờ gây ra những thiệt hại nhất định đến tính mạng, sức khoẻ của con người hoặc tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tai nạn giao thông gồm: Va chạm giao thông; Vụ tai nạn giao thông gây hậu quả ít nghiêm trọng; Vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng; Vụ tai nạn giao thông gây hậu quả rất nghiêm trọng; Vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.

Theo quy định tại Điều 39 - Luật Giao thông đường bộ, bãi trông giữ xe không thuộc mạng lưới giao thông đường bộ. Do vậy, sự việc nêu trên không phải là tai nạn giao thông đường bộ.

Cụ thể, điều luật này xác định: “Mạng lưới đường bộ được chia thành sáu hệ thống, gồm quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị và đường chuyên dùng, quy định như sau: Quốc lộ là đường nối liền Thủ đô Hà Nội với trung tâm hành chính cấp tỉnh; đường nối liền trung tâm hành chính cấp tỉnh từ ba địa phương trở lên; đường nối liền từ cảng biển quốc tế, cảng hàng không quốc tế đến các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính trên đường bộ; đường có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng, khu vực; Đường tỉnh là đường nối trung tâm hành chính của tỉnh với trung tâm hành chính của huyện hoặc trung tâm hành chính của tỉnh lân cận; đường có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Đường huyện là đường nối trung tâm hành chính của huyện với trung tâm hành chính của xã, cụm xã hoặc trung tâm hành chính của huyện lân cận; đường có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện; Đường xã là đường nối trung tâm hành chính của xã với các thôn, làng, ấp, bản và đơn vị tương đương hoặc đường nối với các xã lân cận; đường có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của xã; Đường đô thị là đường trong phạm vi địa giới hành chính nội thành, nội thị; Đường chuyên dùng là đường chuyên phục vụ cho việc vận chuyển, đi lại của một hoặc một số cơ quan, tổ chức, cá nhân”.

Tuy nhiên bạn của bạn vẫn có thể bị xử lý hình sự về tội “Vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”, theo Điều 138 - Bộ luật Hình sự hoặc tội “Vô ý làm chết người”, theo Điều 128 - Bộ luật Hình sự hoặc tội “Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”, theo Điều 295 Bộ luật này nếu đáp ứng đầy đủ các yếu tố cấu thành của một trong ba tội danh nêu trên. Ngoài việc có thể bị xử lý hình sự, bạn của bạn còn phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tính mạng, về sức khỏe, về tài sản cho các nạn nhân.