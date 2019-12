Nổ can đựng xăng, hai vợ chồng bị bỏng

ANTD.VN -Đốt mát cho gà nhưng không may can xăng để gần đó bén lửa rồi phát nổ khiến chị Hồng và chồng bị bỏng.

Ngày 26-12, UBND xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa có một gia đình do bất cẩn đã gây nổ can xăng làm hai vợ chồng bị bỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu cho biết, tối ngày 23-12, gia đình chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1973) làm lán trại tại Dốc Cát thuộc địa phận Quỳ Hợp (Nghệ An) đang đốt mát cho gà.

Người dân hỗ trợ làm lại căn nhà bị hư hỏng do ảnh hưởng của vụ nổ cho gia đình chị Hồng

Lúc đó, bên cạnh chị và chồng là anh Nguyễn Văn Linh (SN 1969) có can xăng 5 lít để gần máy cắt cỏ.

Do chủ quan, can xăng bén lửa vào và phát nổ. Vụ tai nạn làm chị Hồng bị bỏng nặng đến 90% còn anh Linh bị bỏng 30%. Vụ nổ cũng gây cháy ở khu vực lán trại, nhưng được người dân kịp thời dập tắt.

Sau khi tai nạn thương tâm xảy ra, cán bộ xóm Đồng Sim, xã Nghĩa Hưng, đã huy động bà con nhân dân, bạn bè đóng góp một phần giúp đỡ gia đình khắc phục hậu quả, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Người dân cho biết, gia đình chị Hồng vừa mới thoát ra khỏi được hộ nghèo. Giờ bị tai nạn bỏng xăng như thế sẽ gặp rất nhiều khó khăn.