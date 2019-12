Những vụ cháy nổ điện thoại và sạc dự phòng khiến người dùng tử vong

Tử thần núp bóng điện thoại di động

The Sun ngày 28-12 đưa tin, chị Nisachol Sawasdiwong (33 tuổi) sống ở tỉnh Nakhon Si Thammarat, Thái Lan đã bị thiêu sống, sau khi chiếc điện thoại của nạn nhân đang sạc thì bất ngờ phát nổ, gây cháy nhà hôm 26-12. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra nguyên nhân cụ thể.

Cảnh sát, nhân viên cứu hỏa và y tế xem xét thi thể Nisachol Sawasdiwong

Còn theo báo Thanh Niên, chiều 25/12, cảng hàng không Tân Sơn Nhất tiếp nhận tàu bay A320/9M-AGL, chuyến bay AK130/KUL-HKG của hãng hàng không Air Asia Maylaysia xin hạ cánh khẩn cấp.

Lý do là một hành khách người Trung Quốc (26 tuổi) khi ngồi trên tàu bay mang theo pin sạc dự phòng điện thoại. Trong khi máy bay đang bay, hành khách sử dụng pin dự phòng dẫn đến phát nổ, khiến bị bỏng ở đùi và tay trái.

Trước đó, chiều 3/10, Công an huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân anh Phạm Thế Tài (18 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) tử vong sau vụ nổ điện thoại iPhone.

Nguyên nhân là do đêm 2/10, anh Tài vừa sạc pin điện thoại iPhone vừa sử dụng. Một lúc sau, chiếc điện thoại phát nổ. Vụ việc khiến thanh niên đang làm thuê cho trang trại cá tầm ở xã Liêng Srônh tử vong.

Ngày 29/9, một chiếc điện thoại Trung Quốc phát nổ khiến thanh niên người Quảng Ngãi tử vong

Trước đó 4 ngày, tại xã Hành Tín Đông (huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) đã xảy ra vụ nổ điện thoại làm một người chết. Nạn nhân là anh Lê Văn Giang (SN 1993). Anh Giang gặp nạn khi đang nằm trên giường ngủ, bên cạnh chiếc điện thoại bị nổ, cháy đen phần khung. Chiếc điện thoại nạn nhân sử dụng có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.

Điện thoại phát nổ: Hoặc do sạc, hoặc do pin

Theo các chuyên gia, việc điện thoại nổ khi sạc có thể xuất phát từ rất nhiều lý do. Tuy nhiên, nhìn chung lại có 2 nguyên nhân chính là do pin hoặc do sạc.

Pin lithium hiện đại được các nhà sản xuất điện thoại thông minh đặc biệt ưa thích. Tuy vậy, pin lithium đạt chuẩn vẫn có những rủi ro và trên lý thuyết là có thể phát nổ. Phản ứng nổ này được gọi là quá trình chạy trốn nhiệt của pin khi nhiệt độ trong nó đạt đến giới hạn.

Không chỉ vậy, việc sạc một chiếc điện thoại ở môi trường nhiệt độ quá cao cũng có thể khiến cho các cell pin bị vỡ và gây chập mạch điện tử. Nó có thể dẫn tới hiện tượng cộng hưởng nhiệt và pin sẽ ngày càng nóng hơn dẫn đến phát nổ. Việc này có thể diễn ra khi bạn chơi game đồ họa quá nặng khi đang sạc điện thoại, sạc điện thoại ở nơi nhiệt độ cao...

Cũng theo các chuyên gia, một chiếc sạc điện thoại đảm bảo chất lượng phải bao hàm thiết bị có vai trò cách ly điện giữa hai phần đầu vào và đầu ra - tức chuyển đổi nguồn điện áp cao 220 V xuống điện áp thấp 5 V.

Như vậy, sạc điện thoại của bạn là chính hãng và đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn thì điện áp đầu ra của nó rất thấp, không thể gây bỏng hay chết người.

Nổ điện thoại do sạc pin kém chất lượng

Còn đối với sạc điện thoại kém chất lượng thì điện thoại có khả năng cháy nổ rất lớn do điện áp cao và người dùng cũng có thể bị điện giật nếu chạm vào điện thoại, gây chấn thương hoặc tử vong. Phần lớn các ca tử vong do dùng điện thoại khi sạc là vì nguyên nhân bộ sạc không đảm bảo chất lượng gây điện giật.

Để phòng ngừa điều này, hãy mua một chiếc sạc của hãng sản xuất điện thoại hoặc chí ít cũng từ một nhà sản xuất uy tín, có đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng an toàn. Điều này sẽ giúp bạn an toàn hơn mỗi khi dùng điện thoại khi sạc.

Tại sao pin sạc dự phòng phát nổ?

Cấu tạo sạc dự phòng là một tập hợp các viên pin sạc (cell) được gắn vào một bảng mạch điều khiển, đặt trong một hộp nhựa hoặc kim loại. Pin có dung lượng càng cao thì độ dày pin càng lớn và nặng.

Pin sạc hoạt động theo quá trình nạp hoặc xả pin phát sinh nhiệt. Nếu nhiệt độ tăng cao quá mức sẽ gây nổ. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng quá nhiệt này: có thể do sản phẩm chất lượng kém hoặc do cách sử dụng.

Pin dự phòng cũng tiền ẩm nhiều nguy hiểm cháy nổ

Một viên pin sạc dự phòng dù tốt đến đâu nhưng nếu người sử dụng không cẩn thận vẫn có thể bị cháy nổ. Cụ thể là việc cắm sạc liên tục và để thời gian dài không ngắt nguồn điện.

Ngoài ra, chất lượng pin sạc dự phòng do sử dụng cell pin và mạch điều khiển sạc kém chất lượng cũng là một nguyên nhân có thể gây cháy nổ.

Vì thế, đừng xem nhẹ tính mạng của mình bằng việc sử dụng điện thoại sai cách, hay lựa chọn pin điện thoại, dây sạc và pin sạc dự phòng giá rẻ.