Những món ăn mang lại may mắn trong ngày mùng 1 Tết Canh tý 2020

ANTD.VN - Trong ngày đầu tiên của năm mới, hầu hết mọi người đều muốn làm những việc để mang lại may mắn, bình an và tài lộc cho cả gia đình. Mâm cỗ khai xuân được coi là điều quan trọng và ý nghĩa hàng đầu. Bởi theo quan niệm dân gian, ẩm thực là món quà vô giá của đất trời, nên thường chứa đựng rất nhiều may mắn, tài lộc. Dưới đây là một số gợi ý về những món ăn đầy ý nghĩa trong ngày Tết Canh Tý 2020.

Canh khổ qua

Canh khổ qua (mướp đắng), là món ăn được sử dụng rất phổ biến trong thực đơn ngày Tết của mỗi gia đình người Việt. Bởi, nó không chỉ là món ăn bổ dưỡng cho sức khỏe con người, giúp thanh lọc cơ thể một cách hiệu quả mà còn mang lại bao may mắn và bình an.

Bạn có thể nhồi khổ qua với cá thác lác, thịt xay hoặc nấu với sườn non... để bữa ăn trở nên hấp dẫn và nhiều chất dinh dưỡng

“Khổ qua” tức là mọi khó khăn, đau khổ, nỗi buồn sẽ qua đi hết và những điều tốt đẹp, may mắn, hạnh phúc sẽ đến gần hơn. Đó là lí do, các gia đình luôn chọn món ăn này vào thực đơn ngày đầu xuân để mong cầu về một năm mới đủ đầy, trọn vẹn.

Bánh chưng

Có thể nói, bánh chưng là món ăn truyền thống của đất nước Việt Nam, trở thành nét văn hóa đặc sắc của dân tộc ta từ bao đời nay. Đây cũng là món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ đoàn viên của mỗi gia đình vào dịp Tết đến xuân về. Bởi bánh chưng mang nhiều ý nghĩa sâu xa về nhân sinh và vũ trụ.

Bánh chưng thể hiện lòng biết ơn đến công dưỡng dục, sinh thành của cha mẹ mỗi độ xuân về

Bánh chưng có hình vuông, tượng trưng cho đất – những điều vốn to lớn và vĩ đại. Bên ngoài được gói bằng lá dong xanh, bên trong là nhân mặn gồm thịt lợn, đậu xanh, hạt tiêu… Đó như tượng trưng cho hình ảnh cha mẹ luôn chở che, bao bọc con cái bất chấp mọi sóng gió cuộc đời. Vì thế, bánh chưng luôn được coi là món ăn mang lại nhiều may mắn và bình an cho mọi người, mọi gia đình. Đồng thời, đó cũng là cách thể hiện lòng biết ơn đến công dưỡng dục, sinh thành của cha mẹ mỗi độ xuân sang, giữ vững truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

Gà luộc

Thịt gà không chỉ chứa đựng nhiều chất dinh dưỡng hữu ích cho sức khỏe con người như vitamin A, B1, B2, C, E, axit, sắt… mà còn là món ăn mang lại nhiều may mắn và tài lộc cho gia chủ trong ngày đầu năm mới. Bởi theo quan niệm dân gian, thịt gà vàng óng ả tượng trưng cho sự khởi đầu đầy bình an, thuận lợi, suôn sẻ và trọn đầy hạnh phúc. Đó là lí do, thịt gà luôn là món ăn được ưu tiên chọn lựa trong những mâm cỗ vào dịp Tết đến xuân về.

Gà luộc tượng trưng cho một khởi đầu may mắn, thuận lợi và suôn sẻ

Xôi gấc

Người xưa thường quan niệm rằng, màu đỏ là màu của may mắn, của sự tươi mới sắc xuân, tượng trưng cho sự thịnh vượng cát tường và cho những mong cầu hạnh phúc. Vì thế, người ta thường đồ xôi gấc vào ngày mùng 1 Tết để thay lời chúc đến gia đình, người thân về những điều tốt đẹp nhất, viên mãn trọn vẹn nhất trong năm mới.

Xôi gấc biểu tượng cho sự may mắn, những điều tốt đẹp, viên mãn trọn vẹn... sẽ đến trong một năm