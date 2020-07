Những kỹ năng phòng ngừa cháy, nổ cần thiết trong gia đình

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Bắc Từ Liêm tập huấn PCCC cho người dân

Thực hiện kế hoạch số 213 KH/UBND ngày 18/5/2020 của Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm về việc tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC - CNCH), tối 9-7, tại Chung cư nhà ở cho cán bộ chiến sĩ Bộ Công an, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC đối với chung cư, nhà cao tầng.



Ngay từ đầu buổi tối, hàng trăm người dân và ban quản lý, bảo vệ tòa nhà đã có mặt tham gia buổi tuyên truyền nâng cao kỹ năng PCCC. Tại đây, tuyên truyền viên đã giới thiệu nội dung cơ bản một số văn bản quy phạm pháp luật về PCCC; thông tin về tình hình cháy, nổ trong nước và thế giới; tổ chức giải đáp, hướng dẫn những thắc mắc của người dân liên quan đến PCCC…

Đặc biệt, trong đó có một số biện pháp quan trọng trong PCCC ở gia đình mà ai cũng cần thận trọng, tuân thủ như: không câu móc, đấu nối điện tùy tiện; không luồn dây điện qua mái lá, mái tôn; không sử dụng nhiều thiết bị điện có công suất lớn vào cùng một ổ cắm…

Về việc sử dụng lửa trần trong gia đình, trước khi ra khỏi nhà cần kiểm tra nơi đun nấu, nơi thắp hướng thờ cúng; khi đun nấu, đốt vàng mã phải có người trông coi; khi đốt tiền vàng mã phải để cách xa phương tiện xe máy, ô tô và quần áo vải vóc.

Đối với từng gia đình không nên tàng trữ xăng, dầu, cồn trong nhà. Việc sử dụng gas làm chất đốt phải đặc biệt chú ý tắt khi không sử dụng. Hơn nữa, để tránh tình trạng hở đường dây và van gas cần thường xuyên kiểm tra, lắp đặt thiết bị cảnh báo rò rỉ khí gas để kịp thời xử lý an toàn.

Cùng với đó, các học viên được tham gia sử dụng bình chữa cháy xách tay an toàn, đồng thời được trực quan, vận hành thử nghiệm một số thiết bị chữa cháy được trang bị tại các tòa nhà cao tầng. Ngoài ra, học viên còn được hướng dẫn và thực hành cách sử dụng thang dây thoát nạn; các động tác cứu người bị thương và kỹ năng cứu nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy.

Thượng tá Bùi Đăng Tuấn, Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết: “Công tác PCCC tại các chung cư, nhà cao tầng hiện nay đã được người dân ý thức hơn nhờ công tác tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, liên tục. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP về việc phòng ngừa cháy nổ, tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý cơ sở tồn tại an toàn PCCC, Công an quận Bắc Từ Liêm đang triển khai một cách nghiêm túc. Trước mắt đơn vị đã tổ chức tuyên truyền nhằm mục đích nâng cao kỹ năng, ý thức đảm bảo an toàn phòng cháy cho người dân để chủ động phòng ngừa các nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ; qua đó, phát huy tối đa trách nhiệm quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, phát huy tốt phương châm 4 tại chỗ”.