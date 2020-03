Ngày 10-3, các loại thực phẩm thiết yếu tiếp tục được chính quyền chuyển đến phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân đang bị cách ly ở phố Trúc Bạch Thực phẩm người dân nhận được là: Thịt lợn, thịt bò, thịt gia cầm, trứng… để bảo đảm toàn bộ người dân đang bị cách ly có thực phẩm tươi ngon, an toàn Thực phẩm được chia, đóng gói giao đến tận tay từng hộ dân Việc giao thực phẩm được thực hiện hai ngày/lần đối với thực phẩm tươi sống và 1 ngày/lần đối với rau, củ quả tươi Xe chở nhu yếu phẩm phục phụ người dân bị cách ly Trong sáng 10-3, có 39 kg thịt gà, 15 kg thịt bò, 600 quả trứng, 69 kg bắp cải và 600 chai nước tinh khiết được chuyển đến tận tay người dân Ngoài lương thực, thực phẩm người dân còn được phát thêm nước rửa tay sát khuẩn, hoa quả, vitamin C để đảm bảo sức khỏe trong những ngày cách ly Nhu yếu phẩm được hỗ trợ hay do người dân đặt từ bên ngoài vào khu vực cách ly, thậm chí là đồ ăn cho cán bộ ứng trực đây đều được tiếp nhận tại một cửa riêng của UBND phường Trúc Bạch Những người thuộc diện cách ly ở đây được cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt 2 lần/ngày Việc phun thuốc tiêu độc, khử trùng được tiến hành thường xuyên Lực lượng CAP Trúc Bạch luôn túc trực 24/24h tại khu vực cách ly kiểm soát chặt chẽ người ra vào

Ngày 10-3, các loại thực phẩm thiết yếu tiếp tục được chính quyền chuyển đến phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân đang bị cách ly ở phố Trúc Bạch Thực phẩm người dân nhận được là: Thịt lợn, thịt bò, thịt gia cầm, trứng… để bảo đảm toàn bộ người dân đang bị cách ly có thực phẩm tươi ngon, an toàn Thực phẩm được chia, đóng gói giao đến tận tay từng hộ dân Việc giao thực phẩm được thực hiện hai ngày/lần đối với thực phẩm tươi sống và 1 ngày/lần đối với rau, củ quả tươi Xe chở nhu yếu phẩm phục phụ người dân bị cách ly Trong sáng 10-3, có 39 kg thịt gà, 15 kg thịt bò, 600 quả trứng, 69 kg bắp cải và 600 chai nước tinh khiết được chuyển đến tận tay người dân Ngoài lương thực, thực phẩm người dân còn được phát thêm nước rửa tay sát khuẩn, hoa quả, vitamin C để đảm bảo sức khỏe trong những ngày cách ly Nhu yếu phẩm được hỗ trợ hay do người dân đặt từ bên ngoài vào khu vực cách ly, thậm chí là đồ ăn cho cán bộ ứng trực đây đều được tiếp nhận tại một cửa riêng của UBND phường Trúc Bạch Những người thuộc diện cách ly ở đây được cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt 2 lần/ngày Việc phun thuốc tiêu độc, khử trùng được tiến hành thường xuyên Lực lượng CAP Trúc Bạch luôn túc trực 24/24h tại khu vực cách ly kiểm soát chặt chẽ người ra vào