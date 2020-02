Những hệ luỵ không ngờ tới khi dịch bệnh do virus corona bùng phát

ANTD.VN - Nông sản Việt tuột giá, các trường đại học buộc phải cho sinh viên nghỉ, hàng loạt công ty Trung Quốc đóng cửa… là những ảnh hưởng đáng báo động do virus corona gây ra. Thậm chí, tình trạng này còn đang có chiều hướng gia tăng phức tạp trên toàn thế giới.

Hàng loạt tập đoàn lớn tại Trung Quốc tuyên bố đóng cửa

Kể từ khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) bùng phát dữ dội tại Vũ Hán (Trung Quốc) và trở thành tâm điểm dư luận toàn thế giới, rất đông các tập đoàn có tên tuổi lần lượt tuyên bố đóng cửa như Starbucks, McDonald’s Corp, Domino’s Pizza Inc, Nissan Motor Co hay WeWork đã đóng cửa tất cả 55 văn phòng tại Trung Quốc.

Rất nhiều công ty, tập đoàn lớn tuyên bố đóng cửa hầu hết các cơ sở tại Trung Quốc

Ngoài ra, Shiseido Co. (nhà sản xuất mỹ phẩm nổi tiếng tại Nhật Bản) cũng cấm nhân viên đi du lịch đến Trung Quốc, trừ những trường hợp bất khả kháng. Thương hiệu Carnival Cruise Costa đã đình chỉ 9 chuyến đi rời Trung Quốc từ ngày 25/1 đến ngày 4/2 và cam kết sẽ hoàn lại tiền cho khách hàng.

Chuỗi cửa hàng thời trang Uniqlo, thương hiệu quần áo và đồ gia dụng Muji, siêu thị lớn nhất Nhật Bản – Aeon,... cũng đưa ra tuyên bố đóng cửa hầu hết các cơ sở tại Trung Quốc để phòng chống và ngăn ngừa dịch bệnh corona lây lan.

Nông sản Việt Nam tuột giá mạnh do ảnh hưởng dịch virus Corona

Phần lớn các mặt hàng nông sản của Việt Nam đều được xuất sang Trung Quốc là chủ yếu. Chính vì vậy, khi dịch bệnh corona xuất hiện, mọi hoạt động kinh doanh, buôn bán tại các cửa khẩu đều bị đình chỉ. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu trái cây, nông sản lâm vào tình trạng “choáng váng”, khó khăn vì các mặt hàng đều bị mất giá, nhiều sản phẩm giảm tới 50% giá thành bình thường.

Nhiều loại nông sản như bí đỏ, khoai lang bị mất giá, thậm chí giảm đến 50% so với giá thành thông thường

Chẳng hạn như, bí đỏ xuất sang Trung Quốc với giá là 5.000-6.000 đồng/kg, thì hiện nay chỉ còn một nửa, 2.500-3.000 đồng/kg. Khoai lang thông thường có giá là 7.000-8.000 đồng/kg thì nay chỉ được thương lái mua với 3.000-4.000 đồng/ kg.

Bên cạnh đó, nhiều loại trái cây như dưa hấu, thanh long, xoài vỏ mỏng, chôm chôm, sầu riêng, mít… cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do việc tạm ngừng xuất nhập khẩu qua đường biên giới Trung Quốc – Việt Nam. Thanh long ruột đỏ trước Tết âm lịch có giá hơn 40.000 đồng/kg, nhưng nay chỉ còn 10.000 đồng/kg, thậm chí còn không được thu mua.

Hàng trăm container thanh long, dưa hấu... nối đuôi nhau chờ làm thủ tuch xuất khẩu sang Trung Quốc

Cụ thể trong tình hình hiện nay, cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) có hơn 100 container ùn ứ chờ làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc. Nhưng do dịch bệnh ngày càng diễn biến mạnh và phức tạp nên việc thông quan hàng hóa liên tục bị trì trệ và lùi thời gian đến hết ngày 16-2-2020 mới hoạt động lại.

Ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi cấp Vũ Hán nên việc thông quan không thể diễn ra trong vòng một, hai tuần tới. Chính vì thế, các doanh nghiệp nên chủ động đưa ra những biện pháp giải quyết hợp lí và điều tiết quá trình sản xuất, tránh tình trạng tồn dư hàng hóa, ảnh hưởng đến chất lượng và giá thành sản phẩm.

Gián đoạn quá trình học tập của sinh viên các trường đại học

Trước đại dịch virus corona đã xuất hiện tại Việt Nam và đang lây lan một cách chóng mặt, hàng loạt trường đại học khắp cả nước đã đưa ra quyết định cho sinh viên nghỉ học 1 tuần, từ 3-2-2020 đến hết ngày 9-2-2020. Đồng thời, khuyến nghị, sinh viên nên ở tại địa phương, hạn chế đi lại, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo Bộ Y tế, xây dựng kế hoạch ôn luyện ở nhà để đảm bảo tiến độ học tập và đặc biệt, phải thường xuyên cập nhật thông báo.

Các trường Đại học trong cả nước cho sinh viên nghỉ 1 tuần để phòng, chống dịch bệnh corona đang lây lan một cách chóng mặt

Theo cập nhật, hiện nay đã có trên 10 trường đại học trong cả nước thông báo cho sinh viên nghỉ học, đồng thời yêu cầu ngừng tổ chức các sự kiện, hoạt động mang tính cộng đồng như Đại học Thái Nguyên, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Đại học Mở Hà Nội, Học viện Quản lý Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thương mại, Đại học Hồng Đức, Học viện Chính trị Quốc gia, Đại học Thủy lợi, Đại học Bách Khoa, Đại học Mỏ Địa chất, Đại học Hà Nội, Đại học Xây dựng...