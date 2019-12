Những điểm đến hứa hẹn hấp dẫn nhất Việt Nam trong năm 2020

Hà Nội

Hà Nội là thành phố vừa cổ kính vừa hiện đại, trái tim của cả nước. Có vô vàn điều thú vị chờ đợi du khách tìm hiểu lịch sử, khám phá như: Khu vực quảng trường Ba Đình – Lăng Bác (gồm: Quảng trường Ba Đình, Lăng Bác, nhà Quốc hội, Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Đài Liệt sĩ, Chùa Một Cột...). Quảng trường Ba Đình là nơi ghi nhận nhiều dấu ấn quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Đặc biệt, vào ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây cũng là nơi diễn ra các cuộc diễu hành vào các ngày lễ lớn của Việt Nam. Quần thể di tích Văn Miếu- Quốc Tử Giám tại Hà Nội (Ảnh: VOV) Hoàng Thành Thăng Long là quần thể di tích gắn liền với sự phát triển của Thăng Long – Hà Nội. Đây cũng là di tích quan trọng trong hệ thống các di tích lịch sử của Việt Nam. Đến Hoàng Thành Thăng Long du khách có thể tham quan những địa điểm nổi bật như khu khảo cổ học số 18 Hoàng Diệu, Đoan Môn, Điện Kính Thiên, Bắc Môn (thành Cửa Bắc), Cột cờ Hà Nội nằm trong khuôn viên của bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam.

Hồ Tây một trong những danh thắng nổi tiếng của thủ đô Hà Nội. Bao quanh hồ là những hàng cây xanh, những bồn hoa, thềm cỏ xanh tạo ra một khung cảnh đặc biệt cho hồ Tây. Tại đây, du khách có thể vãn cảnh chùa Trấn Quốc nơi từng là trung tâm Phật giáo của kinh thành Thăng Long vào thời Lý và thời Trần, đền Quán Thánh, Phủ Tây Hồ. Văn Miếu - Quốc Tử Giám được xem là biểu tượng của tri thức, của nền giáo dục Việt Nam. Đây là nơi thờ phụng các bậc Tiên thánh, Tiên sư của đạo Nho và Tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An – người thầy tiêu biểu về đạo cao, đức trọng của nền giáo dục Việt Nam. Du khách có thể ghé thăm Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nằm đối diện Văn Miếu. Hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm được ví như trái tim của thành phố ngàn năm tuổi này. Một trải nghiệm thú vị dành cho khách du lịch là đi bộ một vòng hồ, bạn sẽ được thấy một Hà Nội cổ kính nhưng vẫn rất hiện đại. Bên cạnh hồ là những công trình kiến trúc như tháp Bút, đài Nghiên, cầu Thê Húc dẫn vào đền Ngọc Sơn, đền vua Lê Thái Tổ, tháp Hoà Phong, bưu điện Hà Nội… Nhà hát Lớn là một trong các địa điểm du lịch đẹp ở Hà Nội mang nhiều dấu ấn lịch sử. Đây là địa điểm tổ chức những chương trình nghệ thuật lớn. Du khách có thể chiêm ngưỡng kiến trúc tuyệt vời của Nhà hát Lớn hay mua vé vào xem chương trình biểu diễn nghệ thuật để có thể tận mắt thấy được hết nội thất tráng lệ của nhà hát. Bên cạnh đó, du khách có thể tham quan Bảo tàng Lịch sử Việt Nam...

Hội An

2019 là năm bội thu thành tích của du lịch Hội An. Đầu năm 2019, Hội An vào top 10 điểm đến lãng mạn nhất thế giới do CNN bình chọn. Đến tháng 7, phố Hội tiếp tục đứng đầu trong top những thành phố du lịch tuyệt vời nhất thế giới do tạp chí Travel + Leisure bình chọn.

Phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản thế giới

Hội An được UNESCO công nhận là di sản thế giới bởi đây là một địa điểm lịch sử quan trọng, đại diện cho một nền văn hóa Đông Nam Á từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19. Các di tích, công trình kiến trúc ở đây mang sắc thái riêng, có sự hòa quyện giữa nhiều phong cách Việt - Hoa - Nhật và Tây phương.

Đô thị cổ Hội An yên bình gây ấn tượng trong tâm trí mọi người bởi màu vàng đặc trưng, nổi bật của các bức tường ở đây. Từng góc phố, con đường, ngõ ngách đều nhuốm màu thời gian với khung cảnh rêu phong cổ kính, đủ sức quyến rũ và gây thương nhớ cho bất cứ ai đã từng đặt chân đến.

Phú Quốc

Nhắc đến diểm du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam không thể bỏ qua “Đảo Ngọc” Phú Quốc . Huyện đảo Phú Quốc sở hữu những bãi biển đẹp nổi tiếng bậc nhất, các món ăn phong phú, nhiều khu nghỉ dưỡng sang trọng và hệ thống cáp treo vượt biển dài nhất thế giới.

Phú Quốc nổi tiếng với những bãi biển tuyệt đẹp

Những bãi biển với bờ cát trắng mịn dài, nước trong màu xanh ngọc ở Phú Quốc như bãi Sao, bãi Trường, bãi Ông Lang, Hòn Thơm, bãi Khem... luôn thỏa lòng các du khách "cuồng biển".

Ngoài các bãi biển, Phú Quốc còn những địa điểm nổi tiếng sau mà bạn không thể bỏ qua: Vinpearl Land và Vinpearl Safari Phú Quốc, khu làng chài Hàm Ninh, mũi Gành Dầu, Suối Tranh, vườn tiêu, mũi Dinh Cậu, bãi Dài, hòn Móng Tay, nhà thùng sản xuất nước mắm, nhà lao Cây Dừa Phú Quốc, Hòn Khoai…

Đà Lạt

Đà Lạt được biết đến với những cảnh quan lãng mạn, phong phú với thung lũng, suối, hồ và đồi thông. Nổi tiếng với khung cảnh được so sánh với chốn bồng lai tiên cảnh, Đà Lạt là 1 thiên đường “sống ảo” bậc nhất dành cho những người yêu thích chụp ảnh. Từ những công trình kiến trúc mang vẻ đẹp cổ kính đậm nét Châu Âu cho đến những mùa hoa nở, những vẻ đẹp thiên nhiên xanh mướt đều là những đặc trưng nổi bật của Đà Lạt. Bất kì ngõ ngách nào, cứ giơ máy lên là có cả 1 album ảnh đẹp mang về.

Nhà cổ tại thành phố Đà Lạt

Với khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm, Đà Lạt là 1 điểm du lịch lý tưởng có thể đến vào mọi thời điểm trong năm.

Một số địa điểm nổi tiếng ở Đà Lạt: Quảng trường Lâm Viên, hồ Xuân Hương, chợ Đà Lạt, những nhà thờ ở Đà Lạt, dinh Bảo Đại, ga Đà Lạt, vườn hoa thành phố, các vườn dâu tây ở Đà Lạt, cánh đồng hoa cẩm tú cầu, thung lũng tình yêu, thác Datanla…

Cần Thơ

Cần Thơ là điểm du lịch nổi tiếng ở miền Tây Việt Nam. Tháng 8 vừa qua, tạp chí Departures (Mỹ) đã đưa Cần Thơ vào danh sách 15 thành phố có kênh đào đẹp nhất thế giới. Mảnh đất Tây Đô hiền hòa cuốn hút du khách bởi vẻ đẹp vùng sông nước bình dị, những vựa trái cây sai trĩu, nhịp sống dân dã của dân địa phương.

Chợ nổi Cái Răng chỉ có ở miền sông nước

Là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, du lịch Cần Thơ mang đến cho bạn nhiều trải nghiệm đặc trưng và thú vị của miền Tây. Nếu có dịp đến với Cần Thơ, bạn nhất định không thể bỏ qua những địa điểm du lịch sau: Chợ nổi Cái Răng, cầu Cần Thơ, nhà cổ Bình Thuỷ, bến Ninh Kiều, cầu Tình Yêu, thiền viện Trúc Lâm Phương Nam…

Sapa

Du lịch Sapa là một trong những hành trình được nhiều du khách yêu thích. Sapa nằm ở độ cao hơn 1600m so với mực nước biển cùng với núi rừng trùng điệp, mây mù bao phủ. Thời tiết ở Sapa khó dự đoán chính xác vì có thể “sáng nắng, chiều mưa” bất kỳ lúc nào.Tuy nhiên, Sapa là địa điểm tránh nóng lý tưởng cho du khách vào mùa hè, bởi không khí ở đây mát mẻ quanh năm.

Điều thú vị mà bạn có thể được trải nghiệm tại Sapa đó chính là 1 ngày ở đây thường đủ cả 4 mùa trong năm. Buổi sáng, tiết trời ở Sapa giống như mùa xuân, buổi trưa nắng nhẹ như mùa hạ, buổi chiều sương xuống cho cảm giác giống mùa thu, và đêm đến mang cái rét lành lạnh của mùa đông.

Các em bé dân tộc thiểu số trong trang phục thổ cẩm

Sa Pa là nơi cư trú của nhiều dân tộc như Kinh, H’Mông, Dao đỏ, Tày,… nên không gian nhà ở, phong cách sống và cả ẩm thực ở đây đều rất đa dạng, phong phú.

Một số địa điểm nổi tiếng ở Sapa: Bản Cát Cát, nhà thờ đá Sapa, đỉnh Fansipan, bản Tả Phìn, đèo Ô Quy Hồ, bản Tả Van, thác tình yêu – Suối Vàng, thung lũng hoa hồng, thung lũng Mường Hoa – bãi đá cổ Sapa, núi Hàm Rồng...