Những địa điểm xem pháo hoa nổi tiếng ở các nước đón Tết Nguyên đán

Namsan Tower (Seoul - Hàn Quốc)

Tháp Namsan là điểm đến rất hứa hẹn với những cặp tình nhân trong đêm giao thừa

Tháp Namsan (N-Seoul Tower) là địa điểm ngắm pháo hoa đẹp nhất tại thành phố Seoul. Với độ cao 480m so với mực nước biển, Namsan Tower trở thành nơi gần như hoàn hảo để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Seoul vào đêm giao thừa.

Tháp N-Seoul từ lâu đã gắn liền với hình ảnh của những cuộc hẹn hò lãng mạn. Ở dưới chân tháp, những ổ khóa thường được các cặp đôi treo lên nhằm lan tỏa thông điệp về sự bền chặt vĩnh cửu trong tình yêu. Bởi vậy, nơi đây luôn là địa điểm rất thích hợp để du khách có những giây phút đón giao thừa ấm áp cùng người yêu khi đặt chân tới Hàn Quốc.

Tháp Taipei 101 (Đài Loan - Trung Quốc)

Những màn pháo hoa đầy màu sắc từ tòa tháp Taipei

Tòa nhà cao nhất Đài Bắc, Tháp Taipei 101, là địa điểm tập trung đông người nhất tại thành phố để xem pháo hoa vào đêm giao thừa. Đây từng là tòa nhà cao nhất thế giới từ năm 2004 đến 2010.

Điểm nhấn chính trong ngày cuối năm tại thành phố Đài Bắc là những màn pháo hoa được phóng lên từ tòa tháp chọc trời Taipei 101. Đi cùng với đó là hiệu ứng ánh sáng đến từ hệ thống đèn LED của tháp đã tạo nên một màn trình diễn pháo hoa vô cùng đặc sắc.

Gardens by the Bay (Singapore)

Ngoài việc chờ đón giao thừa, du khách cũng có thể tham quan các khu vườn với hệ thực vật phong phú tại Gardens by the Bay

Gardens by the Bay là một trong những địa điểm đón giao thừa nổi tiếng nhất tại Singapore. Đây là một công viên tự nhiên nằm tại trung tâm Singapore và tiếp giáp với Marina Reservoir. Công viên được chia làm 3 khu vườn là Bay East, Bay South và Bay Central.

Gardens by the Bay rất rộng lớn nên đây là địa điểm vô cùng thích hợp để thưởng thức những màn pháo hoa trong dịp đầu năm mới. Trong đó, khu vực tập trung đông người nhất là khu vườn Bay East và OCBC Skyway (một lối trên không có thể quan sát được toàn cảnh Gardens by the Bay cũng như vịnh Marina ở phía xa).

Đến đây, bên cạnh việc được hòa mình vào màn pháo hoa đặc sắc, du khách còn có cơ hội được chiêm ngưỡng hơn 250 nghìn loài thực vật được nuôi dưỡng trong nhà kính tại Gardens by the Bay.

Petronas Twin Towers (Kuala Lumpur - Malaysia)

Người dân Malaysia chào năm mới với màn pháo hoa rực rỡ dưới chân tháp Petronas Twin Towers

Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia luôn nằm trong top những thành phố thu hút đông du khách du lịch nhất vào dịp năm mới. Trong đó, việc ngắm nhìn những màn pháo hoa rực rỡ dưới chân tòa tháp đôi Petronas là trải nghiệm không thể bỏ qua khi tới đây.

Đứng dưới chân tháp, du khách sẽ không khỏi choáng ngợp trước những phần trình diễn pháo hoa được đầu tư công phu được bắn lên bầu trời Kuala Lumpur. Ngoài ra, khách du lịch còn có thể “cháy” hết mình trong những sự kiện sôi động, những không gian âm nhạc đầy màu sắc xung quanh tòa tháp.

Nhà hát Opera (Sydney - Australia)

Nhà hát Con Sò là một trong những nơi có những màn trình diễn pháo hoa đẹp nhất trên thế giới

Nhà hát Opera Sydney hay còn biết đến với tên gọi Nhà hát Con Sò là nơi bắn pháo hoa truyền thống tại Australia. Thậm chí, nơi đây còn được đánh giá là một trong những địa điểm xem pháo hoa đẹp nhất trên thế giới.

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán tới đây (từ 25-1 đến 9-2-2020), thành phố Sydney dự kiến sẽ đem đến cho du khách một lễ hội đón Tết Canh Tý 2020 hoành tráng chưa từng có.

Theo thông tin từ giới chức thành phố, trong dịp Tết Nguyên đán, tại đây sẽ diễn ra rất nhiều lễ hội âm nhạc cùng những hoạt động giải trí được chuẩn bị kỹ lưỡng. Cùng với đó là hàng loạt sự kiện gắn liền với truyền thống các dân tộc của người dân châu Á cũng sẽ được tổ chức.

Hồ Gươm (Hoàn Kiếm - Hà Nội)

Hồ Gươm là 1 trong 6 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại Hà Nội trong dịp Tết Canh Tý 2020

Trong đêm giao thừa, nhiều gia đình tại Hà Nội thường tìm đến các điểm công cộng để xem trình diễn pháo hoa, trong đó Hồ Gươm là điểm đến lý tưởng nhất.

Để có thể có một vị trí đẹp nhằm thưởng thức màn bắn pháo hoa tầm cao tại đây, rất nhiều người dân Thủ đô thường đổ lên bờ hồ Hoàn Kiếm từ rất sớm. Ngay từ khoảng 20h tối, mọi tuyến đường xung quanh Hồ Gươm đều gần như rơi vào tình trạng trật cứng. Một số địa điểm thường được du khách kéo tới đông nhất là tượng đài Lý Thái Tổ, Tràng Tiền Plaza và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

“Biển người” lui tới bờ hồ vui chơi, chờ đợi khoảnh khắc giao thừa đã biến nơi đây thành một điểm dừng chân không thể bỏ lỡ trong ngày cuối cùng của năm cũ.