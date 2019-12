Những bệnh hô hấp trẻ dễ mắc vào mùa đông: Nguyên nhân và cách phòng tránh

Bệnh cảm cúm

Cảm cúm là bệnh về đường hô hấp mà trẻ nhỏ hay mắc phải, nhất là vào mùa lạnh. Bệnh tuy không quá nguy hiểm nhưng lại dễ khiến cho sức khỏe của trẻ bị ảnh hưởng, gây khó chịu và mệt mỏi cho trẻ. Đây là bệnh lý hô hấp do vi khuẩn, virus gây ra, bệnh rất dễ lây.

Những triệu chứng đầu tiên của cảm cúm thường là ngứa họng, sổ mũi, nghẹt mũi và hắt hơi, sau đó là sưng họng, ho, đau đầu, sốt nhẹ, mệt mỏi, đau nhức cơ và chán ăn. Nước mũi của bé sẽ chuyển từ dạng lỏng sang đặc quánh và có màu vàng hoặc xanh.

Bệnh cảm cúm thường gây sốt và chảy nước mũi ở trẻ nhỏ

Để phòng tránh cảm cúm, bố mẹ cần: giữ ấm bàn tay, bàn chân, ngực, đầu, cổ cho trẻ, thực hiện uống nước ấm và không cho ăn đồ lạnh; Cần vệ sinh sạch sẽ cho bé và môi trường xung quanh; Hạn chế cho trẻ tiếp xúc với nhiều người, nhất là những người bị cúm; Bổ sung những thực phẩm giàu protein, vitamin C từ hoa quả, rau xanh, uống nhiều nước; Không quên tiêm phòng cúm cho trẻ trên 6 tháng tuổi vào mỗi năm.

Bệnh viêm mũi

Vào mùa thu hoặc đông, trẻ dễ mắc phải bệnh viêm mũi. Nếu không điều trị dứt điểm sẽ khiến bệnh tái phát nhiều lần, dẫn tới những biến chứng như: viêm tai giữa, viêm tai, viêm phổi, viêm xoang cấp. Bệnh viêm mũi xảy ra khi lớp niêm mạc bao phủ bên trong xoang tổn thương do tác động của các tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn, nấm, hóa chất, khói bụi hay các chất gây dị ứng…

Triệu chứng bệnh thường xuất hiện trong vòng 1–3 ngày sau khi bị nhiễm bệnh. Các triệu chứng có thể kéo dài từ một tuần đến 10 ngày hoặc dài hơn. Các triệu chứng thường gặp của viêm mũi họng bao gồm: Chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi, hắt xì, ho, đau rát họng, mắt ngứa hoặc chảy nước mắt, nhức đầu, đau khắp người, sốt nhẹ.

Luôn theo dõi khi con có các dấu hiệu của bệnh

Để phòng tránh bệnh viêm mũi cho trẻ, bố mẹ cần: Giữ ấm vùng đầu, cổ và mũi cho trẻ; Không nên để trẻ xoa mũi hay ngoáy mũi khi lạnh; Cho trẻ ăn đủ dinh dưỡng để tăng sức đề kháng.

Bệnh viêm phế quản

Viêm phế quản là bệnh hô hấp cấp tính, rất hay gặp ở trẻ nhỏ do viêm tắc các đường hô hấp nhỏ (hay còn gọi là tiểu phế quản). Bệnh phát sinh do môi trường ô nhiễm, khói thuốc lá, do nhà cửa ẩm thấp và cơ địa trẻ yếu. Bệnh xuất hiện quanh năm, cao nhất vào mùa đông và đầu mùa xuân. Nếu bệnh được phát hiện và điều trị sớm sẽ cho kết quả tốt, những trường hợp nặng gây suy hô hấp có thể dẫn đến tử vong.

Triệu chứng ban đầu thường thấy nhất là ho, chảy nước mũi trong, sốt vừa hoặc cao. Trẻ có thể xuất hiện những cơn ho ngày một kéo dài, nhất là về nửa đêm hoặc gần sáng. Khi ấy, trẻ thường thở khò khè hoặc khó thở, thậm chí ngừng thở, bú kém, hay bị nôn trớ. Thông thường, trẻ sẽ khò khè kéo dài khoảng 7 ngày sau đó giảm dần rồi khỏi hẳn.

Bổ sung dinh dưỡng đầy đủ cho trẻ trong mùa đông

Để phòng bệnh cho trẻ, bố mẹ nên: Vệ sinh sạch sẽ khu vực tai, mũi, họng mỗi ngày cho trẻ bằng nước muối sinh lý; Với trẻ sơ sinh, mẹ cần cho bú sữa mẹ cho đến 12 tháng tuổi, không để trẻ bị lạnh, vệ sinh môi trường sống sạch sẽ, không cho trẻ tiếp xúc với các mầm bệnh; Khi trẻ có dấu hiệu khó thở, tím tái, bỏ bú hoặc có yếu tố như dưới 3 tháng tuổi... thì bố mẹ cần nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện.

Bệnh viêm đường hô hấp trên

Bệnh viêm đường hô hấp trên là do virus Rhino, Corona, Adeno, virus hô hấp hợp bào RSV hoặc do liên cầu khuẩn tan nhóm máu A, Influenzae, Haemophilus, phế cầu khuẩn gây ra. Bệnh lây nhiễm do môi trường không sạch, nhiều khói bụi, ẩm thấp và do thời tiết lạnh.

Các triệu chứng thường gặp của nhiễm trùng hô hấp trên bao gồm: Nghẹt mũi, chảy nước mũi, hắt hơi, đau rát họng, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ khớp, sốt cao.

Khi trẻ bị bệnh, cha mẹ cần đưa đến ngay bệnh viện - không tự ý sử dụng thuốc tại nhà

Bố mẹ nên lưu ý: Không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh; Giữ ấm cho con khi đi đường và khi ngủ; Không để con ở lâu ngoài trời lạnh; Với những trẻ còn bú mẹ cần giữ vệ sinh, bảo quản sữa mẹ không nhiễm khuẩn; Phải cung cấp đủ dưỡng chất thiết yếu cho trẻ; Tránh yếu tố bụi, hơi nóng, môi trường ẩm thấp làm ảnh hưởng tới đường hô hấp của trẻ.