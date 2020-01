Nhịp sống mới, bình yên ở Đồng Tâm

ANTD.VN - Sau khi lực lượng chức năng vận động, kiên trì thuyết phục và trấn áp những đối tượng thực hiện hành vi đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 cán bộ chiến sỹ Công an hy sinh; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã từng bước ổn định trở lại. Cảm nhận của PV Báo ANTĐ ngày 15-1, đó là người dân xã Đồng Tâm, tự đáy lòng mình, tri ân vô cùng đối với tâm huyết, trách nhiệm và sự hy sinh vô giá của các liệt sỹ CAND.

Không khí Tết đã hiện hữu trên đường làng, ngõ xóm ở Đồng Tâm

Sớm đưa Đồng Tâm trở lại hình ảnh yên ả vùng ven đô

Trong câu chuyện với PV Báo ANTĐ, những người dân Đồng Tâm đều không giấu được tâm trạng xúc động, cảm phục và biết ơn những cán bộ, chiến sỹ Công an đã anh dũng hy sinh vì bình yên cuộc sống của người dân.

Ông Hoàng Thanh Hương - Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm bày tỏ: “Cuộc sống, sinh hoạt của người dân đã trở lại bình thường. Sau quãng thời gian qua, chúng tôi cảm nhận thêm nhiều ý nghĩa, giá trị của sự bình yên. Cảm ơn các chiến sỹ Công an vô cùng…”. Vẫn theo chủ tịch Hoàng Thanh Hương, những ngày này, Thành phố, Huyện đang hết sức quan âm, hỗ trợ, giúp đỡ để xã và người dân Đồng Tâm nhanh chóng ổn định cuộc sống. Những “nhịp” công tác, sản xuất, học tập từng bước được khôi phục. “Đó là tâm nguyện, mong muốn lớn nhất của người dân, và Đảng ủy – chính quyền cơ sở sẽ nỗ lực cao nhất để sớm đưa Đồng Tâm trở lại hình ảnh yên ả vùng ven đô”, ông Hoàng Thanh Hương khẳng định.

Cũng trong tâm trạng nhiều cảm xúc, cô Nguyễn Thị Túy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đồng Tâm thông tin, toàn trường có tổng số có 831 học sinh, và đến hôm nay (15-1), các cháu học sinh vẫn và đã đi học bình thường. “Đối với mỗi giáo viên, dù trong hoàn cảnh nào, chúng tôi vẫn luôn thực hiện, hướng đến mục tiêu cao nhất, là các em học sinh phải được đến trường. Con trẻ không có lỗi; và không thể để các con phải hứng chịu tội lỗi mà người lớn gây nên”.

Muốn sớm quên chuyện đau lòng

Những trục đường chính ở xã Đồng Tâm ngày này, muôn ánh đỏ cờ Tổ quốc. Người Đồng Tâm đón năm mới, và trong sâu thẳm đáy lòng, họ chào đón, tri ân sự bình yên, an lành đang dần tỏa ở từng khu dân cư. Sự bình yên ấy, đã có được – đạt được, bằng những giá trị không thể so sánh!

Con trẻ đến trường hăng say học bài

Ông Nguyễn Văn Lan (người thôn Hoành), chia sẻ với PV Báo ANTĐ những lời gan ruột: “Sự việc xảy ra ngày 9-1, và quãng thời gian dài trước đó, là hết sức đau lòng, đáng tiếc. Tôi sinh sống ngay trong thôn, nhưng không đồng tình với những đối tượng vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân, của chính quyền địa phương. Đau lòng hơn là ngay trong thời bình mà các chiến sĩ Công an vẫn phải đổ máu. Những gì xảy ra là quá bất ngờ, quá đau đớn. Người dân chúng tôi mong sự việc sớm được quên đi. Và, những chiến sĩ Công an đã hy sinh quên thân mình để bảo vệ bình yên, giữ gìn an ninh trật tự, sẽ luôn được nhân dân khắc ghi”.

Cùng tâm trạng với ông Lan, bà Nguyễn Thị Minh (thôn Đồng Mít, xã Đồng Tâm) chia sẻ: “Chúng tôi muốn quên đi chuyện buồn, chuyện xấu hổ những ngày qua. Cuộc sống người dân nơi đây đã trở lại bình thường. Mọi người đang tập trung chuẩn bị đón Tết cổ truyền; và sâu trong tâm khảm, chúng tôi luôn biết ơn gương hy sinh dũng cảm của của các chiến sỹ Công an”.

… Trụ sở UBND xã Đồng Tâm, chiều nay luôn có bóng công dân đến đăng ký làm các thủ tục hành chính. Đầu đường, giữa ngõ, đã thấp thoáng hàng hoa, bánh kẹo, và những sản vật đồng quê; chen giữa tiếng con trẻ ê a đọc bài.

Gần thế. Trân quý và bình dị thế, mà từng có thời gian, nó lại là thứ “xa xỉ” ở vùng đất ven đô này! Chúng tôi ghi lại tâm trạng của một người dân Đồng Tâm, trước lúc rời xã; đó là lời xin lỗi chân thành. Xin lỗi thay cho những kẻ không đại diện cho người Đồng Tâm, nhưng đã làm xấu tên xã, tên người. Đồng Tâm của ngày mới, chắc chắn sẽ thay đổi, sẽ không còn chỗ cho những kẻ ác, làm điều xấu…