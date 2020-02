Cho đến ngày 4-2-2020, lượng máu dự trữ của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chỉ còn gần 5.800 đơn vị, trong khi mỗi ngày Viện cần 1.500 đơn vị máu. Ảnh: William Trần Tình trạng khan hiếm máu cho điều trị thực sự đáng báo động. Việc thiếu máu có thể khiến bệnh nhân tử nạn trong quá trình điều trị. Sau khi thông tin được đăng tải trên báo chí và mạng xã hội, lượng người đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương hiến máu đã tăng lên trong ngày 5-2... Đang trong dịch bệnh cúm do virus corona, nên người đến hiến máu đều đeo khẩu trang phòng bệnh. Trước khi viết tờ khai xin hiến máu, mọi người được hướng dẫn rửa tay bằng nước sát khuẩn Có các mẫu tờ khai khác nhau dành cho người hiến máu tình nguyện, hiến máu cho người thân và hiến máu có nhận tiền. Dù lấy máu theo dạng nào, người cho máu cúng đều phải trả lời các câu hỏi liên quan đến việc phòng dịch bệnh do virus corona và các bệnh khác Người chưa có khẩu trang, có thể lấy khẩu trang tại quầy để đeo phòng bệnh Sau khi khai hồ sơ, người hiến máu sẽ được khám sơ bộ, đo thân nhiệt và lấy máu xét nghiệm nhanh... Chờ khoảng 15-20 phút, tùy kết quả xét nghiệm nhanh, nếu đủ điều kiện, người cho máu sẽ được gọi tên để lấy máu Trong thời điểm khan hiếm máu trầm trọng, nhất là nhóm máu O, nên những người nặng trên 60kg đều được lấy mức cao nhất là 450ml máu. Người hiến máu cũng có thể đề nghị hiến ở mức 350ml hay 250ml máu. Các bác sĩ sẽ tôn trọng ý kiến người hiến máu. Việc làm các thủ tục để được hiến máu rất nhanh chóng, thuận tiện Trong ngày 5-2, có nhiều nhóm khi biết thông tin, đã cùng nhau đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để hiến máu Những người hiến máu nhân đạo sẽ được lấy máu ở khu vực riêng, tiện nghi tốt hơn Việc hiến máu hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí có nhiều cái lợi Trong tâm điểm dịch cúm do virus corona, nên 100% người cho máu đều đeo khẩu trang phòng bệnh Việc cho máu rất nhanh, và hầu như người cho máu nào cũng tranh thủ vừa cho máu, vừa lướt mạng xã hội, hoặc làm việc. Việc lấy máu được thực hiện chuyên nghiệp. Các bịch máu được bảo quản và xét nghiệm sàng lọc cẩn thận trước khi dùng để điều trị cho bệnh nhân Người hiến máu có thể nhận quà tặng là đồ vật lưu niệm, hoặc lấy gói dịch vụ xét nghiệm, tầm soát bệnh chuyên sâu nếu muốn. Sau khi lấy máu, người hiến máu có khu vực riêng để ngồi nghỉ ngơi, ăn nhẹ và nhận giấy chứng nhận hiến máu. Người hiến máu nhân đạo còn được phát 50.000 đồng. Hầu hết người hiến máu nhân đạo sẽ cho số tiền này vào thùng quyên góp ngay cửa ra vào khu vực hiến máu. Ai cũng tranh thủ chụp cho mình kiểu ảnh làm kỷ niệm hiến máu cứu người Nhiều người còn tranh thủ đưa các hỉnh ảnh cá nhân hiến máu lên trang cá nhân trên mạng xã hội. Và hẹn ngày trở lại hiến máu tiếp theo. Thông thường, sau 84 ngày, lại đủ điều kiện hiến máu. Ảnh: William Trần Nhiều địa phương trong cả nước đều trong tình trạng khan hiếm máu do thiếu nguồn hiến trong dịp Tết, đặc biệt là thiếu nhóm máu O và A. Ước tính cả nước cần 300.000 đơn vị máu trong dịp này, tuy nhiên, lượng tiếp nhận nhiều nhất chỉ được khoảng 200.000 đơn vị. Ảnh: H.P Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cần 80.000 đơn vị máu để phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị trong 3 tháng (từ 12/2019 - 2/2020). Trong đó, nhóm máu O và A cần tổng cộng 50.000 đơn vị. Lượng máu thu được ở nước ta có tới 50% từ sinh viên nên trước và sau Tết thường xảy ra tình trạng khan hiếm máu do sinh viên nghỉ lễ, ôn thi... Hiến máu mang lại 9 lợi ích: Gửi máu vào ngân hàng máu (người hiến máu luôn được ưu tiên về máu khi cần); tinh thần thoải mái; kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm virus viêm gan B, C, HIV, giang mai, sốt rét; tăng tạo máu mới; giảm quá tải sắt; giảm nguy cơ tim mạch; giảm nguy cơ ung thư, và đốt calo, giảm cân Hiến máu đều đặn là lợi mình, lợi người! Các điểm hiến máu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, tại Bệnh viện Việt Đức, và nhiều bệnh viện luôn chờ đón mọi người đến hiến máu... Hiến được máu, tức là mình còn khỏe. Vì thế, hãy hiến máu ngay để biết mình còn khỏe...

