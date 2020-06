Nhặt được ví tiền, 4 em học sinh từ chối người lạ, mang đến nộp cơ quan Công an

ANTD.VN - Quá trình nhặt được chiếc ví, 4 em học sinh kiên quyết từ chối đề nghị của một số người lạ “chia nhau tiền, không đến báo Công an phường”.

Bốn em học sinh không tham của rơi; và Công an phường Bạch Mai trao trả tài sản cho chị Trang

Sáng 22-6, chỉ huy Công an phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, đơn vị đã bàn giao tiền và một số giấy tờ quan trọng cho chị Phạm Thu Trang (SN 1982, trú ở phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội), bị đánh rơi hôm 19-6, tại khu vực ngõ 295 Bạch Mai. Điều đáng quý, “ân nhân” của chị Trang là 4 em học sinh trường THCS Ngô Gia Tự, quận Hai Bà Trưng.

Diễn biến sự việc cho thấy, khoảng 10h30 ngày thứ sáu 19-6, nhóm 4 em học sinh lớp 8A1 trường THCS Ngô Gia Tự, gồm: Đỗ Đức Huy, Nguyễn Nhật Khôi, Hoàng An, Phạm Quang Trung, trên đường đi học về ngang qua ngõ 295 phố Bạch Mai, đã phát hiện 1 chiếc ví bị rơi. Bên trong ví có số tiền khoảng 15 triệu đồng và nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng như sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng...

Vào thời điểm này, có một số người lạ mặt đề nghị các em học sinh…chia tiền và không trình báo cơ quan Công an. Tuy nhiên các em học sinh kiên quyết không đồng ý, quyết định rủ nhau đến trình báo Công an phường Bạch Mai để giao nộp lại toàn bộ tài sản để các chú Công an xác minh.

Từ những dữ liệu thông tin trong chiếc ví, Công an phường Bạch Mai đã liên hệ, tìm được chủ tài sản và trao trả, là chị Phạm Thu Trang.

Chỉ huy Công an phường Bạch Mai chia sẻ, điều quan trọng, ý nghĩa nhất trong sự việc này, là ý thức trách nhiệm của 4 em học sinh; vừa không tham của rơi, vừa có thái độ rất rõ ràng đối với những người định gạ gẫm “ỉm”, chia tài sản không phải của mình. Công an phường đang tham mưu với Ủy ban nhân dân phường và nhà trường để tuyên dương, nhân rộng tấm gương của 4 em học sinh nêu trên.