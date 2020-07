Tình huống diễn tập PACC & CNCH được giả định và thực hiện tại tại Nhà số 51 ngõ 158 Ngọc Hà. Đây là ngôi nhà ở gia đình riêng lẻ điển hình trong việc kết hợp vừa là nơi ở và làm nơi tồn chứa hàng hóa cháy được trong khu dân cư. Nhà số 51 ngõ 158 Ngọc Hà có kết cấu nhà tạm, mục đích là kinh doanh đồng nát, sử dụng làm kho xen kẽ trong khu dân cư. Công trình có diện tích khoảng 120m2, gồm 1 tầng, có chiều cao khoảng 3,5m. Bên cạnh việc kinh doanh kho hàng hóa, khu nhà còn là nơi ở trọ Khoảng 6h ngày 11-7, tại nhà số 51 ngõ 158 Ngọc Hà xảy ra sự cố thiết bị điện, do không đảm bảo khoảng cách ngăn cháy lan dẫn đến việc cháy lan vào toàn bộ các sản phẩm đồng nát làm từ nhựa, giấy, bìa cứng, vải, … ngọn lửa nhanh chóng phát triển thành đám cháy lớn Bằng những kiến thức được thường xuyên tập huấn và thực tập định kỳ hàng năm, ngay khi phát hiện cháy trong khu dân cư, những người dân đã nhanh chóng tri hô báo động cho bà con nhân dân trong Tổ dân phố sử dụng các phương tiện chữa cháy Tổ trưởng dân phố ngay lập tức báo tin và xin chi viện của công an phường và bảo vệ dân phố. Đây là lực lượng bán chuyên trong công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn phường Ngay khi nhận tin, CA phường Ngọc Hà đã nhanh chóng điều động các cán bộ chiến sĩ trực nhanh chóng đến hiện trường sử dụng các trang thiết bị PCCC dập lửa Lực lượng CA phường, dân quân tự vệ và Bảo vệ dân phố sử dụng các thiết bị mặt nạ trùm lọc khói tiếp cận vào bên trong tìm kiếm cứu nạn Các lực lượng nhanh chóng di chuyển đến các tầng nhà của nhà lân cận tìm kiếm cứu nạn và hướng dẫn người bị nạn còn có khả năng vận động thoát nạn ra các khu vực an toàn Địa bàn dân cư nhỏ hẹp là một yếu tố bất lợi lớn cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp khi hệ thống đường giao thông không đảm bảo cho việc tiếp cận của xe CC và CNCH Cùng với các lực lượng tại chỗ, lực lượng dân quân tự vệ là thành viên quan trọng trong công tác phối hợp cứu người bị nạn và sơ tán tài sản của người dân trong khu vực cháy ra nơi an toàn Lực lượng dân phòng và dân quân tự vệ đã tiếp cận đưa người bị nạn ra ngoài chuyển cho y tế sơ cứu Phương tiện chữa cháy cơ động là một điển hình trong việc thích nghi và phù hợp với điều kiện hiện tại của lực lượng chuyên nghiệp

