Nhân văn, sáng tạo, học sinh THPT Việt Đức đoạt giải xuất sắc liên hoan phim thiếu nhi quốc tế

Liên hoan phim Thiếu nhi quốc tế Châu Á lần thứ 13 năm 2019 với chủ đề “Việc làm phiền người khác - Chỉ biết nghĩ cho bản thân? Hay cũng đã biết nghĩ cho người khác?” được tổ chức tại Nhật Bản đã thu hút sự tham gia của các đoàn học sinh đến từ một số quốc gia, vùng lãnh thổ và 10 tỉnh, thành phố của Nhật Bản với hơn 400 bộ phim.

Trong đó, 69 tác phẩm ưu tú đã được Ban Tổ chức lựa chọn tham dự Liên hoan Phim tại Nhật Bản.



Liên hoan phim nhằm mục đích giúp trẻ em quan tâm hơn đến môi trường và xã hội xung quanh mình, nuôi dưỡng các em thành những con người giàu cảm xúc. Thông qua việc làm phim giúp các trẻ em bày tỏ những suy nghĩ, mong ước của mình trong cuộc sống hàng ngày, từ đó chính các em sẽ đưa ra các giải pháp và hành động mang lại nhiều ý nghĩa tốt đẹp trong cuộc sống.

Tham dự lần này, “The To - Do list” của đoàn học sinh đến từ trường THPT Việt Đức, Hà Nội, Việt Nam đã được trao giải Phim xuất sắc Liên hoan phim Thiếu nhi quốc tế châu Á lần thứ 13.

Phim của đoàn Việt Nam được đánh giá cao vì mang đến cho người xem trải nghiệm xúc động về những điều thật bình dị trong cuộc sống

Bộ phim “The To-do List” nói về việc làm tốt, giúp đỡ bạn của Đăng dành cho Hải. Hải không may bị bệnh hiểm nghèo, chỉ còn sống được một thời gian ngắn nên đã liệt kê những nơi mình muốn đến ra giấy (“To-do List”). Đăng tình cờ nhìn thấy nên đã động viên bạn, hàng ngày đẩy xe lăn đưa Hải đến những nơi đó.

Mẹ của Hải thấy Đăng hay đưa Hải đi thì nghĩ Đăng không tốt, làm phiền con trai nên đã cấm Đăng không được gặp Hải. Khi Hải qua đời, mẹ Hải tình cờ phát hiện thấy bức ảnh con trai cất ở dưới gối ghi những lời cảm ơn Đăng cũng chính là lúc mẹ của Hải hối hận nhận ra mình đã hiểu lầm Đăng, khiến những nguyện vọng cuối đời của con trai bị ngắt quãng giữa chừng.

Phát biểu về bộ phim “The To - Do list” , Bộ trưởng Bộ Kinh tế - Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản nói: “Bộ phim đã mang đến cho người xem trải nghiệm xúc động về những điều thật bình dị trong cuộc sống. Các em khai thác khía cạnh làm phiền người khác một cách đầy nhân văn và sáng tạo. Các em đã chứng minh được, có những khi làm phiền người khác lại tạo nên ý nghĩa sâu sắc và không phải lúc nào người lớn cũng đúng”.

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Sugi - Chủ tịch Liên hoan phim Châu Á ghi nhận, liên hoan phim lần này rất ý nghĩa, các phim tham dự đều mang những thông điệp nhân văn, hình thức truyền tải chân thực, trong sáng, tâm tư của các em học sinh có mức độ ảnh hưởng nhất định đối với xã hội.

Chia sẻ về bộ phim đạt giải, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, bộ phim đã làm được điều mong đợi là chạm được vào cảm xúc của người xem và ghi dấu ấn trong lòng bạn bè quốc tế.

Thông qua bộ phim, đoàn làm phim mong muốn người lớn sẽ thay đổi góc nhìn với trẻ em, thấu hiểu, không nên áp đặt, cấm đoán hay bắt trẻ em phải làm theo ý của mình khi các em đang mong muốn làm được những việc tốt.

Năm nay, Ban Tổ chức đã trao 13 giải cho các hạng mục, gồm 01 giải Đặc biệt, 04 giải xuất sắc và 08 giải khích lệ, động viên. Hạng mục Giải đặc biệt được trao cho Nhóm làm phim Trại cải huấn thanh thiếu niên của Nhật Bản do ông Sugi - Chủ tịch danh dự của Đại hội Liên hoan phim trao giải.

Hạng mục Giải xuất sắc được trao cho 04 bộ phim, gồm “The To - Do list” của đoàn học sinh Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Kinh tế - Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản trao giải; Phim “Cái gương” của đoàn học sinh Malaysia do Bộ trưởng Bộ Giáo dục trao giải; Phim “Sống chung với robot” của đoàn học sinh Nhật Bản do Bộ trưởng Bộ ngoại giao trao giải và phim “Bảo vệ biển” của đoàn học sinh Nhật Bản do Bộ trưởng Bộ Tư pháp trao giải.