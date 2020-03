Nguyên nhân và cách cải thiện đột quỵ hiệu quả nhờ thảo dược

Đột quỵ là gì?

Đột quỵ là tình trạng một hoặc nhiều vùng não bị tổn thương do mạch máu não tắc hoặc vỡ. Khi đó, vùng não không được cung cấp máu kịp thời sẽ mất khả năng điều khiển các cơ quan trong cơ thể.

Đột quỵ được chia thành 2 loại là nhồi máu não và xuất huyết não. Đột quỵ nhồi máu não chiếm hơn 80% tổng số trường hợp, xảy ra khi có cục máu đông xuất hiện và làm tắc mạch máu não, ngăn cản máu lưu thông lên cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cho não. Đột quỵ xuất huyết não chiếm gần 20% tổng số trường hợp, xảy ra khi một mạch máu trong não bị vỡ, các chất phóng thích từ hồng cầu lan ra và làm tổn thương những tế bào não xung quanh. Đột quỵ xuất huyết não tuy chiếm tỷ lệ thấp hơn nhưng nguy cơ gây tử vong cao và di chứng nghiêm trọng hơn so với đột quỵ nhồi máu não.

Đột quỵ nhồi máu não chiếm phần lớn số ca đột quỵ

Nguyên nhân gây đột quỵ là do đâu?

Đột quỵ thường xảy ra do sự kết hợp nhiều yếu tố, được chia thành 2 nhóm: Nhóm yếu tố sinh lý và nhóm bệnh lý. Nhóm yếu tố sinh lý bao gồm: Tuổi tác, giới tính, chủng tộc, tiền sử gia đình. Trong khi đó, nhóm yếu tố bệnh lý phổ biến là:

Rối loạn lipid máu

Lipid máu (hay còn gọi mỡ máu) gồm 2 phần là cholesterol và triglycerid. Khi cholesterol dư thừa, nó sẽ bám vào thành động mạch. Lâu dần, mảng bám dày lên và làm động mạch bị thu hẹp, cứng lại – đây là tình trạng xơ vữa động mạch. Khi mảng bám vỡ ra, chúng có thể kết hợp với tế bào hồng cầu tạo thành những cục máu đông làm tắc mạch máu, từ đó dẫn đến đột quỵ.

Huyết áp cao

Huyết áp cao làm suy yếu thành mạch máu, từ đó gia tăng nguy cơ bị xơ vữa động mạch và đột quỵ.

Huyết áp cao là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ

Bệnh về tim

Các dạng bệnh tim như: Rung nhĩ, hẹp van tim,… có thể cản trở quá trình bơm máu, khiến máu tích tụ thành những cục máu đông – tác nhân gây đột quỵ thể nhồi máu não.

Bệnh tiểu đường

Tiểu đường là tình trạng rối loạn chuyển hóa cacbohydrat, mỡ và protein, với biểu hiện chỉ số đường huyết luôn ở mức cao. Nếu không được điều trị, lượng đường trong máu cao sẽ làm tổn thương mạch máu, từ đó gia tăng nguy cơ đột quỵ.

Tình trạng thừa cân, béo phì

Thừa cân, béo phì và lối sống ít vận động cũng làm tăng nguy cơ đột quỵ. Bởi khi đó, hệ tuần hoàn quá tải, mỡ máu tích tụ sẽ “mở đường” cho chứng bệnh huyết áp cao hay xơ vữa động mạch – những nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ.

Đột quỵ có thể gây ra những hậu quả gì?

Đột quỵ vẫn luôn được biết đến là một trong những căn bệnh nguy hiểm hàng đầu thế giới vì những hậu quả nghiêm trọng mà nó có thể mang lại. Cụ thể, bệnh đột quỵ có khả năng:

Gây tử vong

Đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 3 thế giới, chỉ sau bệnh ung thư và tim mạch. Nguy cơ tử vong cao khi người bệnh không được cấp cứu kịp thời.

Di chứng tàn tật

Đột quỵ làm tổn thương não bộ. Nếu may mắn không tử vong, người bệnh vẫn có thể bị tàn tật với những di chứng nặng nề như: Liệt nửa người, méo miệng, mờ mắt, suy giảm trí nhớ,… Bệnh nhân đột quỵ thường phải phụ thuộc vào sự chăm sóc của người khác nên dễ khiến họ rơi vào trầm cảm, thấy mình như đang trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Nhiều người bị tàn tật, trầm cảm sau đột quỵ

Giảm tuổi thọ

Bệnh đột quỵ ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Do vậy, người bị đột quỵ có nguy cơ giảm tuổi thọ không chỉ vì những thay đổi tiêu cực về thể lực mà còn bị ảnh hưởng bởi tinh thần xuống dốc do những năm tháng đối mặt với bệnh tật.

Phòng ngừa đột quỵ bằng cách nào?

Để ngăn chặn đột quỵ, trước hết, bạn cần kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ. Nếu mắc bệnh tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, bệnh tim,… thì bạn cần theo dõi sát sao các chỉ số và ứng biến kịp thời khi nhận thấy những thay đổi sức khỏe bất thường. Bên cạnh đó, bạn cần xây dựng chế độ sống lành mạnh để cải thiện thể lực, tăng cường tuần hoàn và lưu thông máu, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ.

Cụ thể:

Chế độ ăn uống

Bạn cần bổ sung trái cây, rau củ nhiều chất xơ vì chúng có tác dụng giảm cholesterol, tăng tuần hoàn, phòng ngừa cục máu đông, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ. Đặc biệt, bạn nên hạn chế thực phẩm nhiều muối, giàu đạm, chất béo như: Các loại thịt đỏ, nội tạng động vật,…

Chế độ sinh hoạt và luyện tập

Trong cuộc sống hàng ngày, bạn cần thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, giúp não bộ khỏe mạnh hơn.

Bên cạnh đó, bạn cần ngủ đủ giấc, tránh uống rượu bia, hút thuốc lá và dùng các chất kích thích bởi những điều này có thể làm tăng cholesterol, tăng huyết áp, gây xơ vữa động mạch, từ đó làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Sử dụng sản phẩm thảo dược

Về cơ bản, điều quan trọng khi “đối đầu” với đột quỵ là phải tích cực phòng ngừa để bệnh không có cơ hội khởi phát. Trong trường hợp bệnh đã xảy ra, sau khi điều trị bệnh ổn định, mỗi người cần luyện tập thường xuyên và sử dụng sản phẩm thảo dược bổ sung để cải thiện các di chứng, ngăn chặn bệnh tái phát. Muốn hoàn thành những mục tiêu này, các chuyên gia khuyên mọi người nên sử dụng sản phẩm thảo dược giúp tăng cường tuần hoàn và lưu thông máu, cải thiện chức năng não, tiêu biểu là thực phẩm bảo vệ sức khỏe có thành phần chính từ nattokinase – một enzyme chiết xuất từ đậu tương lên men.

Khi đi vào cơ thể, nattokinase trở thành chất xúc tác sinh học có khả năng phá hủy fibrin (sợi tơ huyết tạo nên cục máu đông - tác nhân gây ra hơn 80% số ca đột quỵ) theo 2 con đường: Một là nó trực tiếp làm tiêu sợi fibrin và hai là nattokinase kích thích một loạt các yếu tố khác trong máu sản sinh plasmin (enzyme nội sinh trong cơ thể có khả năng làm tan fibrin), nhờ đó ngăn chặn sự hình thành và phát triển của các cục máu đông, giúp phòng ngừa đột quỵ từ sớm.

Sản phẩm có thành phần chính từ nattokinase giúp phòng ngừa và cải thiện đột quỵ hiệu quả

Không chỉ có tác dụng phòng ngừa và phá hủy cục máu đông, nattokinase còn có khả năng làm giảm độ nhớt máu và độ dính của hồng cầu, từ đó giúp hạ huyết áp. Đặc biệt, cơ chế hoạt động của nattokinase còn giúp tăng tuần hoàn, lưu thông máu, củng cố chức năng não, từ đó cải thiện hiệu quả các di chứng sau đột quỵ. Do vậy, nattokinase vừa giúp giảm nguy cơ đột quỵ, lại có khả năng khắc phục tốt những di chứng mà bệnh gây ra và giảm nguy cơ tái phát đột quỵ.

Đột quỵ có thể xảy ra với bất kỳ ai. Nắm bắt đầy đủ thông tin về bệnh sẽ giúp bạn có cách bảo vệ bản thân cũng như những người thân yêu một cách hiệu quả. Hãy chăm sóc bản thân thật tốt và sử dụng sản phẩm chứa nattokinase ngay từ hôm nay để xua tan nỗi lo đột quỵ, bạn nhé!

