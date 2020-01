Người tiêu dùng phải mua rau xanh đắt ngang thịt sau Tết Nguyên đán

Ngày 30/1, nhiều người tiêu dùng tá hỏa khi đi chợ mua rau xanh vì mặt hàng này được hét với giá trên trời, đắt ngang thịt bò, thịt lợn, trong khi trái cây thì giá lại khá mềm.

Chị Lê Thị Thanh Hiền ở Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân cho biết, chiều mùng 5 Tết chị đi chợ dân sinh ngay gần nhà mua rau về sử dụng cho bữa tối thì cảm thấy choáng váng với giá rau xanh. Theo đó, giá rau muống, rau cải xoong có giá 20.000-25.000 đồng/bó, rau cần từ 20.000-25.000/bó, rau cải cúc bó rất nhỏ cũng có giá 10.000-15.000 đồng/bó, cái súp lơ bé bằng cái bát ăn cơm có giá 20.000 đồng/cái, củ su hào nhỏ nhỏ cũng có giá 15.000 đồng/củ…

Giá rau xanh sau Tết đắt đỏ khiến người tiêu dùng hoảng hốt

“Giá rau quá cao so với các năm trước nên tôi cũng hỏi lại vài tiểu thương bán thì họ giải thích, giá đắt vậy mà còn không có rau để bán vì đợt mưa đá, mưa to vào dịp Giao thừa và mung 1 Tết Nguyên đán vừa qua khiến một số vùng rau bị dập nát. Kèm theo đó là giá rét kéo dài cũng khiến nông dân ra đồng muộn hơn so với ngày thường nên nguồn cung sụt giảm”- chị Hiền cho hay.

Tương tự, chiều qua, 31/1, chị Đặng Thu Cúc ở Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội đi chợ khu vực gần nhà cũng phải mua rau xanh với giá “cắt cổ”. Theo đó, chị Cúc mua súp lơ (loại nhỏ) có giá 25.000 đồng/cái, rau cần 25.000 đồng/bó, rau muống 20.000 đồng/bó…

Trong khi đó, một số loại rau gia vị thì không bị tăng mạnh trong đợt này, giá hành tươi, rau mùi, thì là… vẫn giữ giá so với dịp trước Tết.

Chị Nguyễn Thanh Hoa, một tiểu thương buôn bán rau tại chợ Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội thông tin, rau đắt đỏ ngang thịt nhưng tiểu thương còn khó lấy hàng. “Ngày mùng 5 Tết tôi lấy được mấy chục bó rau các loại, hôm nay mùng 6 Tết (31/1) tôi cũng chỉ lấy được một ít bán túc tắc. Rau quá đắt, nhiều người hỏi giá xong rồi không mua nữa, hoặc chỉ mua một lượng vừa phải”- chị Hoa cho hay.

Trong khi đó, ghi nhận của phóng viên tại một số siêu thị trong chiều 31/1 cho thấy, mặt hàng rau xanh, thực phẩm tươi sống cũng khá sơ sài, không có nhiều, đặc biệt rau xanh gần như không có.

Cụ thể như, tại một siêu thị Vinmart+ trên đường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội vào chiều 31/1 mặt hàng rau xanh không có, mặt hàng thịt lợn cũng chỉ còn vài khay. Một nhân viên bán hàng tại đây cho biết: “Mong chị thông cảm, nhà cung cấp cho bọn em cũng chưa làm việc nên bọn em cũng chưa có hàng để bày bán”.

Trong khi đó, Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hà Nội cho thấy, diện tích trồng rau trên địa bàn Hà Nội vài năm trở lại đây duy trì ở mức 10.872,8 ha tương đương sản lượng 230.503,3 tấn.

Tuy nhiên, thống kê đến thời điểm này cho thấy, diện tích rau ảnh hưởng do mưa toàn thành phố khoảng 160 ha trong đó có 63 ha dập nát hỏng hoàn toàn không cho thu hoạch; còn 97 ha dập nát nhưng vẫn cho thu hoạch với tỷ lệ thấp.

Như vậy, diện tích rau bị ảnh hưởng trong đợt mưa lớn, mưa đá trên địa bàn Hà Nội vừa qua không nhiều. Nguyên nhân giá rau xanh đắt đỏ một phần do giá rét kéo dài, một phần do sau Tết, nông dân chưa trở lại công việc và một nguyên nhân nữa là do tiểu thương các khâu đẩy giá lên.