Người sử dụng lao động không có quyền giữ bản chính văn bằng, chứng chỉ của người lao động

08:17 30/01/2020 0 ANTĐ

ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp Dược em xin vào bán thuốc tại một quầy thuốc. Khi nhận người, chủ quầy yêu cầu em nộp bản gốc bằng trung cấp dược, hai bên cũng không ký kết hợp đồng lao động. Làm được 3 tháng, do chủ cửa hàng không thanh toán tiền lương sòng phẳng nên em đã xin nghỉ việc. Tuy vậy, chủ cửa hàng không trả lại bằng gốc cho em với lý do em không tuân thủ thời gian báo trước là 30 ngày. Xin luật sư cho biết điều này có đúng quy định không, em phải làm gì để lấy lại bằng của mình? Đào Văn Huy (Nghệ An)