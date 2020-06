Người già nhập viện tăng vọt do nắng nóng, làm gì để bảo vệ sức khỏe?

Người bệnh chờ tới lượt vào khám tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương

Theo bác sĩ Trần Viết Lực, Trưởng khoa Khám bệnh - Bệnh viện Lão khoa trung ương, những ngày gần đây, lượng bệnh nhân là người cao tuổi nhập viện điều trị nội trú tại bệnh viện tăng cao.

Đặc biệt, bệnh nhân mắc các bệnh lý viêm phổi, rối loạn điện giải tăng gấp 150% so với những ngày bình thường. Nguyên nhân là do thời tiết nắng nóng gay gắt, trong khi ở người cao tuổi khả năng chống chịu với sự thay đổi của thời tiết kém, nhất là khi nắng nóng kéo dài.

Tương tự, tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu Nghị tiếp nhận trung bình 1.200 bệnh nhân/ngày. Số lượng bệnh nhân đến khám vì viêm phổi, viêm phế quản, viêm mũi họng, thanh quản, viêm xoang... tăng cao ở các đợt nắng nóng kéo dài.

Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng cũng là nguyên nhân khiến người già có các bệnh lý tim mạch mãn tính dễ biến chứng nặng như suy tim, tai biến mạch máu não, đột quỵ…

Theo các bác sĩ, một trong những lý do thường gặp khiến người già đổ bệnh trong ngày nắng nóng là do người bệnh chăm sóc sức khỏe không đúng cách, thay đổi thân nhiệt đột ngột do để điều hòa nhiệt độ trong phòng với bên ngoài chênh lệch lớn, mất nước…

Cũng liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trong mùa hè nắng nóng, vừa qua Bệnh viện Lão khoa Trung ương đã phối hợp với Sở Y tế Hà Nội xây dựng Kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cho cán bộ dân số, y tế tuyến cơ sở, cán bộ khoa lão các bệnh viện và cộng tác viên dân số.

Đặc biệt, đầu tháng 6 này, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội đã tổ chức đợt truyền thông về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cho khoảng 3.000 cộng tác viên dân số, người cao tuổi sinh sống tại các xã, phường của 6 quận, huyện (Thanh Xuân, Cầu Giấy, Long Biên, Đông Anh, Thạch Thất, Quốc Oai).

Qua đó, các chuyên gia đã tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe và phòng bệnh, đặc biệt là phòng bệnh thường gặp ở người cao tuổi; hướng dẫn dinh dưỡng đúng cách, cung cấp một số dịch vụ chăm sóc sức khỏe đơn giản, dễ thực hiện cho người cao tuổi.