Rất đông người dân tập trung ngồi chờ đợi từ sáng sớm tại những cửa hàng vàng lớn để đợi mua vàng trong ngày Vía Thần Tài Người dân đến mua vàng được phát phiếu có số thứ tự Mặc dù có mưa phùn, thời tiết lạnh, nhưng rất đông người chờ đợi để mua vàng Người dân cầm phiếu chờ đợi tới lượt mua Hầu hết các cửa hàng vàng đều có bàn khẩu trang miễn phí, nước sát khuẩn dành cho khách hàng trước khi vào cửa hàng mua vàng Khách mua vàng đeo khẩu trang phòng dịch cúm từ virus Corona Từ nhân viên bán hàng cho đến người mua đều bịt khẩu trang kín mít Tính tới 8h20', giá vàng giảm nhẹ so với mở cửa đầu ngày. Giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 44,00 triệu đồng/lượng (mua vào) và 45,00 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 150 nghìn ở chiều mua vào Giá vàng Rồng Vàng Thăng Long bán ra ở mức 44,80 triệu đồng/lượng, mua vào ở mức 43,95 Theo dự báo, tới trưa thời tiết sẽ ấm hơn theo đó lượng khách sẽ đông hơn Bảng giá vàng được cập nhật liên tục để người mua tiện theo dõi Nhiều người dân cho biết họ rất lo ngại dịch lây lan, nhưng họ vẫn đến xếp hàng mua vàng bởi đã có khẩu trang bảo vệ và mua được vàng đầu năm là may mắn cho cả năm Theo quan sát, dòng người càng về sáng càng đông hơn trên nhiều cửa hàng lớn tại phố Trần Thái Tông, người dân đi mua vàng đeo khẩu trang kín, có người phải đợi 30 phút mới tới lượt mình vào mua vàng Nếu như các năm trước, người mua vàng chỉ là những người làm ăn buôn bán, thì vài năm trở lại đây hầu như ai cũng mua sắm cho mình một chút vàng gọi là lấy may, nhiều người còn mua làm quà tặng bạn bè, người thân

