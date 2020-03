Ngừa dịch bệnh Covid-19 tại 75 tòa chung cư

ANTD.VN - Những ngày này, người dân phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, hết sức cảm kích khi chứng kiến hình ảnh các chiến sỹ Công an chủ động, nhiệt tình phối hợp cùng lực lượng chức năng triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid-19.

Chia sẻ về cảm nhận tích cực của người dân, chỉ huy Công an phường Hoàng Liệt cho biết, đó chỉ là công việc trong nhiều phần việc mà Công an phường cùng các đơn vị, địa bàn thuộc Công an thành phố Hà Nội đã, đang nỗ lực thực hiện, để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19.

Công an phường Hoàng Liệt cùng cán bộ Y tế phun thuốc khử khuẩn phòng dịch bệnh Covid-19

Liên tục trong hơn 1 tháng qua, quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận, Công an quận và Đảng ủy, UBND phường, Công an phường Hoàng Liệt, với chủ công là lực lượng Cảnh sát khu vực, đã đồng loạt đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các hộ dân; tăng cường nắm người, nắm hộ, đặc biệt rà soát nhân khẩu liên quan đến các quốc gia có dịch bệnh Covid-19… từ đó phối hợp với ngành chức năng giám sát chặt chẽ cũng như có đối sách khi phát hiện người mang dấu hiệu, nguy cơ mắc, nhiễm Covid-19.

Hành lang công cộng là một trong những điểm được tập trung phun thuốc khử khuẩn

Cùng với các biện pháp, công tác Công an, xuất phát từ đặc thù địa bàn có 75 tòa chung cư với hàng vạn dân, Công an phường Hoàng Liệt phối hợp với ban quản lý các tòa chung cư, ngành Y tế tiến hành phun thuốc khử khuẩn ở các điểm công cộng như hành lang, cầu thang máy; đồng thời hướng dẫn cư dân các biện pháp giữ gìn vệ sinh, đảm bảo sức khỏe cho chính bản thân và cộng đồng.

Sáng 4-3, sau khi vừa cùng đồng đội hoàn tất việc phối hợp phun thuốc khử khuẩn tại tòa nhà Rainbow, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng – Cảnh sát khu vực tâm sự: “Những ngày này, tổ Cảnh sát khu vực chúng tôi nói riêng gần như không có thời gian nghỉ, vừa làm công tác chuyên môn, vừa triển khai nhiệm vụ đột xuất là phòng chống dịch Covid-19. Tuy là nhiệm vụ đột xuất, nhưng chúng tôi nhận thức rõ tính chất, yêu cầu hết sức quan trọng; bởi nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe, sự an toàn của người dân và cộng đồng. Chính vì vậy, từ chỉ huy đến từng cán bộ, chiến sỹ đều nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ”.

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, những ngày qua đã và đang được các cấp, các ngành của thành phố Hà Nội thực hiện hết sức quyết liệt, hiệu quả. Trong kết quả bước đầu ấy, có đóng góp quan trọng từ nhận thức, ý thức và sự vào cuộc quyết liệt của những địa bàn nhỏ, như phường Hoàng Liệt. Và đúng như suy nghĩ của anh Nguyễn Tuấn Anh, công dân khu Tây Nam Linh Đàm, thì: “Chính tinh thần trách nhiệm, tận tụy của các chiến sỹ Công an những ngày qua đã giúp nâng cao nhận thức cho người dân chúng tôi. Các anh đã không quản vất vả, thậm chí hiểm nguy, vì sự an toàn của người dân…”.