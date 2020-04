Danh sách triệu chứng của Covid-19 mới được bổ sung hiện tượng sưng ngón chân giống như bị cước. Trong các triệu chứng có thể xuất hiện trên da của bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, “ngón chân Covid” có thể coi là điển hình nhất. Bác sĩ Esther Freeman, đang làm việc tại Bệnh viện đa khoa Massachusetts (Mỹ) cho hay, gần một nửa số bệnh nhân mà ông khảo sát có vết tím đỏ ở chân hoặc tay hiện tượng này xuất hiện trước khi bệnh nhân có các triệu chứng phổ biến khác hoặc không có biểu hiện gì. Gần đây, giới khoa học cũng nhắc đến 2 hiện tượng dễ gặp khác đó là đỏ mắt hay mất khứu giác và vị giác, mặc dù cơ quan y tế các nước chưa đưa vào cảnh báo chính thức. Nhiều nghiên cứu ở các nước, trong đó có Trung Quốc, Hàn Quốc chỉ ra rằng, khoảng 1- 3% số người mắc Covid-19 bị viêm kết mạc (bệnh mắt đỏ). Nếu đau mắt đỏ kèm theo sốt, ho hoặc khó thở thì đã đủ yếu tố nghi ngờ nhiễm virus này Bên cạnh đó, trong các trường hợp nhiễm Covid-19 nhẹ đến trung bình, mất mùi và vị là một trong những dấu hiệu ban đầu bất thường nhất. Về mặt khoa học, nhiễm trùng đường hô hấp do các chủng virus corona có thể gây mất khứu giác đột ngột Một nghiên cứu gần đây tại Hàn Quốc về các trường hợp nhẹ cho thấy, triệu chứng mất khứu giác xuất hiện ở 30% bệnh nhân. Ở Đức, hơn 2/3 trường hợp được xác nhận mắc chứng mất khứu giác. Như thông tin đã được phổ biến từ trước đến nay, các triệu chứng sốt, ho và khó thở được tìm thấy trong phần lớn các trường hợp mắc Covid-19, nhưng vẫn còn có những tín hiệu bổ sung khác. Đối với một số người, mệt mỏi, kiệt sức, đau nhức cơ thể có thể là một dấu hiệu sớm của việc nhiễm bệnh Covid-19. Nghiên cứu của WHO cho thấy, khoảng 40% trong số gần 6.000 người mắc bệnh trải qua giai đoạn mệt mỏi. Trạng thái mệt mỏi còn có thể tiếp diễn sau khi virus đã biến mất. Theo báo cáo của WHO, khoảng 14% trong số gần 6.000 trường hợp mắc Covid-19 ở Trung Quốc có triệu chứng đau đầu và đau họng, trong khi gần 5% bị nghẹt mũi. Đây không phải là dấu hiệu phổ biến nhất của bệnh, nhưng rõ ràng nó giống như cảm lạnh và cúm. Đáng chú ý, khó thở thường không phải là triệu chứng sớm của bệnh Covid-19, nhưng nó lại nghiêm trọng nhất. Vấn đề về tiêu hóa như tiêu chảy hoặc các bệnh về dạ dày điển hình khác ban đầu không được coi là một triệu chứng thường đi kèm với bệnh Covid-19. Tuy nhiên, một số nghiên cứu sau này trên các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 phục hồi đã cho thấy, đây là các triệu chứng cần lưu ý. Sốt là dấu hiệu chính của Covid-19. TS. William Schaffner, chuyên gia về y tế dự phòng và bệnh truyền nhiễm tại Đại học Y khoa Vanderbilt ở Nashville, Mỹ khuyến cáo, sốt do virus thường khiến thân nhiệt tăng vào cuối buổi chiều và đầu buổi tối. Ho khan là một triệu chứng phổ biến khác của bệnh Covid-19. Đó là những cơn ho mà người bị nhiễm bệnh cảm nhận được nó ở sâu trong lồng ngực, xuất phát từ vùng ức và các ống phế quản bị viêm hoặc bị kích thích Người mắc Covid-19 cũng hay bị ớn lạnh và đau nhức cơ thể về đêm. Một dấu hiệu cho thấy ai đó có thể đã mắc Covid-19 là các triệu chứng không cải thiện sau 1 tuần hoặc ngày càng nghiêm trọng. Theo CDC Mỹ, mất ý thức tạm thời, không thể tỉnh táo có thể là một dấu hiệu nghiêm trọng, cần chăm sóc khẩn cấp. Nếu xuất hiện những triệu chứng đó, đặc biệt khi đi kèm với các dấu hiệu quan trọng khác như môi nhợt nhạt, khó thở hoặc đau ngực, hãy tìm sự giúp đỡ ngay lập tức.

