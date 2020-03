Nghĩa tình với bệnh nhân ‘xóm chạy thận’ trong ‘mùa’ dịch Covid-19

Đó chỉ là một trong nhiều phần việc mà phường Đồng Tâm đã làm trong những ngày qua, với quyết tâm được góp sức sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Khoảng rộng đường sắt trên dưới 2 mét là ranh giới “mềm” giữa phường Đồng Tâm với Bệnh viện Bạch Mai; và những ngày vừa qua, hơn ai hết, cấp ủy, chính quyền cơ sở và người dân ở đây ý thức rõ được “sức nóng” nguy cơ dịch bệnh Covid-19. “Ý thức để có cái nhìn đúng đắn hơn, để hiểu, vừa phòng tránh dịch bệnh, song cũng chia sẻ với những hoàn cảnh, số phận, công việc hàng giờ, hàng ngày phải đương đầu với nguy cơ dịch bệnh”, chủ tịch UBND phường Đồng Tâm, bà Lê Khánh Giang chia sẻ.

Giao ban, trao đổi thông tin giữa Công an phường Đồng Tâm với cán bộ cơ sở

Chiều muộn ngày 31-3, tìm đến trụ sở UBND phường, vẫn bắt gặp không khí khẩn trương, xoay quanh nội dung trọng tâm là phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Căn phòng nhỏ trên tầng 2, nơi làm việc của Chủ tịch Giang, những ngày này đã cơ động trở thành phòng họp cho những chỉ đạo, kế hoạch chớp nhoáng. Áp lực nguy cơ dịch bệnh; áp lực của những đòi hỏi công việc – thực tế địa bàn…tất cả không cho phép hình thành tâm lý, cách làm lừng chừng, chậm chễ. “Tất nhiên, quyết sách nhanh phải chính xác, hợp lý, và hiệu quả”, nữ chủ tịch phường Đồng Tâm quả quyết.

Đọc được trên tấm bảng nhỏ trong phòng làm việc của chủ tịch Giang, bắt đầu từ đầu tháng 3: triển khai Khu vực hạn chế ra vào ngay đầu “xóm chạy thận”; nhắc nhở, không để hàng quán, “xe ôm” hoạt động quanh khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai, đường Giải Phóng; tuyên truyền – kiểm soát các hộ, cửa hàng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu tạm thời đóng cửa đến giữa tháng 4-2020; bố trí lực lượng bảo vệ tại khu vực xét nghiệm nhanh virus Covid-19 trên phố Trần Đại Nghĩa…

Chốt trực do chính tổ tự quản của "xóm chạy thận" đảm trách

Mỗi “gạch đầu dòng” - phần việc - ấy là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đoàn thể, cán bộ cơ sở; và như chủ tịch Lê Khánh Giang nhìn nhận: “Vất vả, hiệu quả nhất là lực lượng Công an”. Đến đây lại nhớ tới cuộc gọi qua điện thoại lúc gần 22h ngày 30-3 với Trung tá Nguyễn Chí Viễn – Trưởng Công an phường Đồng Tâm; cảm nhận rõ lúc ấy cơn gió giao thời và những hạt mưa lạnh: “Anh em đang triển khai phương án bảo vệ dãy trạm xét nghiệm nhanh Covid-19 ở phố Trần Đại Nghĩa. Sáng mai cơ quan chức năng đưa thiết bị vào, giờ mình phải ứng trực, sợ nhất gió to ảnh hưởng đến chất lượng khung bạt”.

Gói gọn mấy chữ “đảm bảo an ninh, trật tự”, nhưng thực sự không thể định lượng công sức, trí tuệ và những cố gắng của tập thể Công an phường Đồng Tâm nói riêng, trong nhiều ngày qua. Dãy trạm xét nghiệm nhanh virus Covid-19 chỉ là một phần việc mới hình thành. Trước đó, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Công an phường Đồng Tâm đã chủ động tham mưu với Công an quận, UBND phường, cho triển khai phương án hạn chế người ra vào khu vực “Xóm chạy thận”.

“Một đoạn barie, một sợi dây thừng, hay một tấm biển, điều đó không khó. Cái khó ở đây là tuyên truyền, trao đổi, giải thích để những công dân đang thuê trọ tại hơn 100 nóc nhà trong xóm nhận thức được nguy cơ lây lan dịch bệnh, để hạn chế việc đi lại, để có sự phòng ngừa tốt mỗi lần vào Bệnh viện điều trị và trở về nhà”, Trung tá Viễn phân tích.

Sự tận tâm, nhiệt tình của các chiến sỹ Công an nói riêng, và phường Đồng Tâm nói chung đã nhận được sự ủng hộ lớn của cư dân “xóm chạy thận”. Tổ tự quản an ninh trật tự xóm được thành lập, do chính 1 bệnh nhân…khỏe mạnh nhất, làm tổ trưởng. Tổ mở hẳn cuốn Sổ theo dõi việc đi lại của các bệnh nhân, và thường xuyên trao đổi, cập nhật với Công an phường. Định kỳ hàng ngày, những cuộc hội ý, trao đổi thông tin chớp nhoáng diễn ra, để thống nhất và đảm bảo tuyệt đối yêu cầu với từng cá nhân nguyên tắc phòng, chống dịch Covid-19.

“Không chỉ cảm thấy khỏe hơn, mà tôi còn ý thức và tự hào vì được phát huy trách nhiệm công dân của mình, được sát cánh cùng các anh Công an và cán bộ cơ sở kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Mong toàn cộng đồng, xã hội sớm bình an trở lại”, Tổ trưởng Tổ tự quản an ninh trật tự “xóm chạy thận”, anh Mai Anh Tuấn vui vẻ.