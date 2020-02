Nghĩa tình của cán bộ chiến sỹ Công an quận Hai Bà Trưng

ANTD.VN - Trong vòng buổi trưa 11-2, hơn 1.200 quả dưa hấu trọng lượng khoảng 5 tấn, đã được cán bộ, chiến sỹ Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, mua hết.

5 tấn dưa hấu được tập kết và tiêu thụ chỉ trong buổi trưa

Khuôn viên trụ sở Công an quận Hai Bà Trưng, cuối giờ sáng đến đầu giờ chiều 11-2, có một không khí thật “lạ”. Quên cả giờ nghỉ, những bóng sắc phục, thường phục cần mẫn, hồ hởi bê, chuyền từng quả dưa hấu từ trên thùng xe tải, đưa vào vị trí được chuẩn bị sẵn, với rơm rạ và những tấm bạt nilon khổ lớn, để tránh dập, hỏng. Loáng cái, hơn 1.000 quả dưa hấu đã “vào vị trí tập kết”.

Hoạt động này là đề xuất - sáng kiến của Hội Phụ nữ Công an quận

Và cũng thật nhanh, các đầu mối của hơn 30 đơn vị phường, đội nghiệp vụ thuộc Công an quận đã có mặt, bỏ tiền túi để mua dưa, chuyển về đơn vị. Trong không khí tấp nập ấy, có cả các đồng chí trong ban chỉ huy Công an quận. “Lúc này, tớ cũng là khách mua dưa. Mà mua không mặc cả nhé”, Đại tá Đinh Huy Hoàng – Trưởng Công an quận vui vẻ.

Nhập – bán và mua số lượng dưa hấu lớn như vậy trong thời gian “thần tốc”, là đề xuất – sáng kiến của Hội Phụ nữ Công an quận Hai Bà Trưng với ban chỉ huy Công an quận Hai Bà Trưng, xuất phát từ thông tin chia sẻ của Hội Phụ nữ quận Hai Bà Trưng, trước thực trạng “được mua, mất giá” dưa hấu của bà con tỉnh Gia Lai.

Những ngày vừa qua, CAQ Hai Bà Trưng cũng đã triển khai hoạt động thiết thực: phát miễn phí khoảng 1.000 chiếc khẩu trang cho người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính

“Phải làm gì đó thiết thực giúp bà con, để gắn kết hơn nữa tình cảm của người dân Thủ đô, chiến sỹ Công an Thủ đô với đồng bào mình ở dải đất miền Trung. Và hành động đó cũng nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào”, Trung tá Vũ Thị Thủy – Đội trưởng đội CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an quận Hai Bà Trưng tâm sự.

Và bắt tay vào cuộc! Tìm hiểu thêm thông tin. Liên hệ đầu mối cung cấp dưa hấu. Cách thức vận chuyển. Thông báo kế hoạch của Hội Phụ nữ, trên cơ sở phê duyệt của ban chỉ huy Công an quận, đến Công an 20 phường và các đội nghiệp vụ…Từng ấy phần việc trong vẻn vẹn 2 ngày. Để có không khí chộn rộn, trưa 11-2.

“Lần đầu tổ chức sự kiện như thế này, nhưng…tương đối thành công. Mà một trong những cái “được” ấy, là rất nhiều đồng nghiệp nam tham gia, hỗ trợ nhiệt tình”, Trung tá Nguyễn Thị Tuyết – Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an quận Hai Bà Trưng hồ hởi. 5 tấn dưa hấu tiêu thụ hết veo trong mấy tiếng đồng hồ! Nói là “kỷ lục” cũng được, song với cán bộ chiến sỹ Công an quận Hai Bà Trưng, đó đơn giản chỉ là hoạt động nghĩa tình những ngày đầu năm mới, bằng tinh thần “lá lành đùm lá rách”, bằng sự sẻ chia…