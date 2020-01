Sở Y tế thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, ngày 18-1 thông báo, 4 người được chẩn đoán viêm phổi hôm 16-1 và đang trong tình trạng ổn định. Như vậy, đây là những ca nhiễm mới đầu tiên được ghi nhận trong gần 1 tuần qua và chỉ 1 ngày sau khi bệnh nhân thứ hai tử vong. Đến nay, 2 ca tử vong đầu tiên ở Trung Quốc vì virus gây viêm phổi cấp do virus corona mới là người trong cùng một gia đình, trong khi các cơ quan y tế trên thế giới vẫn khẳng định rằng nguy cơ lây lan còn thấp Hiện phía Trung Quốc xác nhận gần 50 người đã bị nhiễm bệnh, toàn bộ đều đã đến hoặc sống ở thành phố Vũ Hán, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo rằng dịch bệnh có thể bùng phát rộng hơn. Nhiều người Trung Quốc - đất nước có 1,4 tỷ dân - sẽ đi du lịch ở nước ngoài trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào tuần tới, làm dấy lên mối lo ngại rằng căn bệnh này có thể lan sang các nơi khác trên thế giới. Tuần này, Thái Lan đã báo cáo 2 trường hợp nhiễm virus corona từ du khách người Vũ Hán, Trung Quốc trong khi Nhật Bản đã xác nhận 1 trường hợp liên quan đến một công dân Nhật Bản đến Vũ Hán. Diễn biến mới này gợi lại ký ức cách đây chưa lâu về sự bùng phát của Hội chứng hô hấp cấp tính (SARS), khi bắt đầu nổi lên ở Trung Quốc sau đó cướp đi sinh mạng của gần 800 người trên toàn thế giới. Corona là một họ virus lớn có thể gây nhiễm trùng từ cảm lạnh thông thường đến SARS. Các chuyên gia y tế cho biết, loại virus mới được phát hiện ở Vũ Hán giống virus SARS tới 80% Một số bệnh nhân nhiễm virus có các triệu chứng như sốt, ớn lạnh, đau đầu và đau họng, khó thở… nhưng hiện vẫn chưa có nhiều hiểu biết về nó, như nguồn gốc hoặc cách thức lây từ người sang người. Một chợ hải sản ở Vũ Hán được cho là tâm dịch nhưng trong số 45 bệnh nhân được xác định có virus, một số người chưa từng tới hoặc có bất kỳ tiếp xúc nào với khu chợ này. Để phòng ngừa dịch, nhà chức trách Hồng Kông đã tăng cường các biện pháp rà soát dịch bệnh, bao gồm các trạm đo thân nhiệt đối với khách du lịch nội địa từ Trung Quốc. Tại các nước châu Á khác, công tác phòng ngừa dịch đã sẵn sàng. Thái Lan đã tăng cường giám sát tại 4 sân bay có các chuyến bay từ Vũ Hán. Các sân bay ở Việt Nam, Malaysia và Singapore cũng đang sàng lọc hành khách Trung Quốc. Nhật Bản sàng lọc tất cả khách du lịch có thân nhiệt cao. Bộ Y tế nước này trong tuần trước đã phát đi thông báo tại các sân bay yêu cầu hành khách nếu bị ốm sau khi đã đến Vũ Hán thì cần khai báo. Từ ngày 17-1-2020, Mỹ cũng bắt đầu sàng lọc hành khách trên các chuyến bay thẳng từ Vũ Hán tại sân bay San Francisco và JFK của New York, cũng như Los Angeles, nơi có nhiều chuyến bay nối chuyến. Sự bùng phát của virus lạ này như một lời nhắc nhở rằng thế giới cần chuẩn bị sẵn sàng trước đại dịch mới. “Thế giới cần coi trọng việc chuẩn bị ứng phó với đại dịch giống như chuẩn bị cho chiến tranh”, tỷ phú Bill Gates từng nói trong buổi thuyết trình năm 2018 do Tạp chí Y học New England tổ chức. Theo tỷ phú Bill Gates, người giàu nhất thế giới đồng thời đã quyên tặng một phần lớn tài sản cho các nghiên cứu y học, đại dịch chết người là 1 trong 3 mối đe dọa lớn nhất của thế giới, cùng với biến đổi khí hậu và chiến tranh hạt nhân. Bill Gates đã nhiều lần cảnh báo, nếu thế giới bị tấn công bởi một loại virus mạnh như đại dịch như cúm Tây Ban Nha năm 1918, khiến 50 triệu người thiệt mạng, kịch bản tương tự là khoảng 33 triệu người sẽ chết trong vòng 6 tháng Theo dự đoán, thế giới sẽ trải qua một đợt bùng phát như vậy trong vòng 10 đến 15 năm tới. Nguồn virus có thể là động vật như chim, gà hoặc lợn bởi hơn 60% bệnh ở người, đặc biệt liên quan đến nhiễm trùng, đến từ động vật. Mặc dù thế giới có nhiều loại thuốc kháng virus và kháng sinh, nhưng chỉ các loại vaccine mới có khả năng giải quyết và ngăn chặn dịch bệnh trong tương lai. Tuy vậy, theo tỷ phú Bill Gates, quá trình tạo ra vaccine hiện giờ mất quá nhiều thời gian, khoảng 10 năm để phát triển và cấp phép. Muốn ngăn ngừa mầm bệnh mới, quá trình này cần phải giảm xuống dưới 90 ngày.

