"Nâng" ý thức ngừa hỏa hoạn đối với chủ các cơ sở kinh doanh trong điểm

ANTD.VN - Nhằm nâng cao ý thức của các chủ cơ sở trọng điểm như siêu thị, trung tâm thương mại, chợ, bãi xe, kho hàng hóa… Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho người đứng đầu cơ sở nói trên.

Trước thềm năm mới 2020, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho người đứng đầu cơ sở, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở của một số loại hình cơ sở trọng điểm trên địa bàn.

Cán bộ chuyên trách Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Hoàng Mai tuyên truyền, tập huấn PCCC cho các cơ sở trọng điểm trên địa bàn

Tại hội nghị các học viên sau khi nghe phổ biến kiến thức về Luật PCCC, đã được các chuyên gia lĩnh vực PCCC và CNCh đánh giá phân, tích, rút kinh nghiệm từ các vụ cháy để qua đó truyền đạt, trao đổi, nâng cao kỹ năng cho các học viên. Cùng với đó các học viên đã thực hành sử dụng bình chữa cháy dập lửa hiệu quả, cách thoát nạn, cứu nạn an toàn...



Phát biểu tại buổi tập huấn, Thiếu tá Nguyễn Hùng Nam, Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết: “Mục đích của Công an quận, đó là thông qua tập huấn, tuyên truyền nhằm tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về phòng cháy và chữa cháy, đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an toàn về PCCC, người đứng đầu cơ sở, lực lượng PCCC cơ sở thấy được chức trách, nhiệm vụ về công tác PCCC để thực hiện tốt nhiệm vụ PCCC tại cơ sở nói chung và trên địa bàn quản lý”.

Các học viên thực hành sử dụng bình chữa cháy dập lửa hiệu quả an toàn

Từ tinh thần ấy, Công an quận Hoàng Mai chủ động tham mưu Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàng Mai chỉ đạo các ban ngành vào cuộc, quyết liệt đẩy mạnh công tác phòng ngừa, nhất là công tác phối hợp điều tra cơ bản nắm tình hình giao thông, nguồn nước và các vấn đề có liên quan đến công tác phòng chống cháy, nổ.

Theo thống kê, trong năm 2019 trên địa bàn quận Hoàng Mai xảy ra 17 vụ cháy nhỏ, 6 vụ cháy trung bình và 132 sự cố cháy (chủ yếu là cháy dây dẫn trên cột điện, cháy nhỏ trong nhà dân và người dân đã tự dập tắt được). Thiệt hại do cháy giảm các tiêu chí số vụ, số người và tải sản...so với năm 2018.