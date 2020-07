Mụn thịt có biến chứng?

Trả lời: Mụn thịt là các mô thịt hoặc sắc tố da trồi lên từ các vùng xung quanh và có một cuống nhỏ. Hầu hết các mụn thường nhỏ (đường kính 2-5mm), một số có thể lớn bằng quả nho (1cm) hoặc quả sung (5cm). Mụn thịt có thể mọc bất cứ nơi nào trên cơ thể. Tuy nhiên, 2 khu vực phổ biến nhất là cổ và nách. Chúng cũng mọc trên ngực, lưng, dưới vú hoặc ở vùng háng, trên mí mắt hoặc dưới nếp gấp mông. Ngoại trừ gây mất thẩm mỹ, mụn thịt thường không gây đau. Nó chỉ gây khó chịu khi mọc ở nơi dễ bị kích thích liên tục (ví dụ như cổ áo hoặc ở bẹn).

Bạn có thể cắt bỏ mụn thịt vì lý do thẩm mỹ hoặc nếu chúng gây cản trở khi mặc quần áo, đồ trang sức hoặc gây đau hay khó chịu. Nhìn chung, đây là những u lành tính không có tiềm năng trở thành ung thư (ác tính). Thỉnh thoảng, mụn sẽ tự rụng mà không gây đau hay khó chịu, điều này có thể xảy ra sau khi mụn xoắn lại ở phần thân, làm gián đoạn lưu lượng máu đến chúng. Mụn thịt dư là tình trạng rất phổ biến và thường xảy ra sau tuổi trung niên. Nguyên nhân gây ra mụn thịt có thể là do các collagen và mạch máu bị mắc kẹt bên trong da. Cũng có thể mụn thịt xuất hiện do cọ xát da vào nhau, đây là lý do tại sao tình trạng này thường xuất hiện trong các nếp gấp da.