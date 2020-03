Mùa hè 2020 đến sớm với nền nhiệt cao hơn nhiều năm

5-6 cơn bão tác động trực tiếp đến đất liền

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho hay, hiện tại, ENSO đang ở trạng thái trung tính, dự báo, hiện tượng này sẽ tiếp tục duy trì ở trạng thái này nhưng nghiêng về pha nóng trong khoảng 2-3 tháng tới.

Theo đó, từ đầu tháng 3/2020, vùng thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng nên ở khu vực Sơn La và các tỉnh từ Nghệ An - Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng với mức nhiệt từ 35-37 độ C. Trong khi đó, ở miền Trung nắng nóng diện rộng từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Ngãi với nhiệt độ cao nhất đạt từ 35- 37 độ C.

Nắng nóng được dự báo đến sớm với nền nhiệt cao hơn nhiều năm

Nhiệt độ trung bình tháng 2/2020 trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ; riêng khu vực phía Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ cao hơn từ từ 1,5-2,0 độ C, có nơi cao hơn.

Trong nửa đầu tháng 3/2020, nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ phổ biến cao hơn từ 1,0-2,0 độ C, riêng khu vực đồng bằng Bắc bộ cao hơn từ 2,0-2,5 độ C so với TBNN cùng thời kỳ; khu vực Tây Nguyên và Nam bộ phổ biến cao hơn 0,5-1,5 độ C.

Đến thời điểm hiện nay, tổng dung tích các hồ chứa lớn trên sông Hồng nhỏ hơn cùng kỳ so với năm 2019 khoảng 5,2 tỉ m3 , trong đó tổng dung tích 3 hồ chứa lớn (Hòa Bình, Tuyên Quang và Thác Bà) thấp hơn khoảng 1,25 tỉ m3.

Do ảnh hưởng của ENSO nghiêng về trung tính nên mùa bão năm 2020 trên khu vực Biển Đông có xu hướng hoạt động muộn hơn so với TBNN. Dự báo số lượng bão và ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong năm 2020 có khả năng ở mức xấp xỉ so với TBNN.

Cụ thể sẽ có khả năng xuất hiện khoảng 11-13 cơn bão và ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và trong đó có khoảng 5-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, tập trung nhiều ở khu vực Trung bộ và phía Nam trong những tháng nửa cuối năm 2020.

Bắc bộ nắng nóng tập trung vào tháng 5-6

Trong tháng 4-2020 Bắc bộ có khả năng chịu ảnh hưởng từ 4-5 đợt không khí lạnh. Nhưng các đợt không khí lạnh cường độ không quá mạnh tuy nhiên có khả năng gây ra đợt mưa rào và giông diện rộng và nguy cơ cao kèm theo các hiện tượng nguy hiểm như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ tháng 5 trở đi hoạt động của không khí lạnh sẽ có xu hướng hoạt động yếu dần.

Nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, sét, lốc, mưa đá, đặc biệt là thời kỳ giao mùa từ tháng 4 đến tháng 5/2020 trên phạm vi toàn quốc.

Nhiệt độ trung bình từ tháng 4-9/2020 trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn TBNN cùng thời kỳ khoảng 0,5-1,0 độ C;

Riêng tháng 4 và tháng 5/2020 tại khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có khả năng cao hơn từ 1,0-2,0 độ C so với giá trị TBNN cùng thời kỳ.

Nắng nóng đã xuất hiện sớm tại các khu vực phía Tây Bắc bộ và khu vực Trung bộ. Dự báo, nắng nóng sẽ còn tiếp tục xuất hiện nhiều ngày tại khu vựcmiền Đông Nam bộ trong nửa cuối tháng 3 và tháng 4/2019.

Các đợt nắng nóng có khả năng tập trung từ tháng 4-5 ở phía Tây Bắc bộ, từ tháng 5-6 ở phía Đông Bắc bộ, từ tháng 4-8 tại khu vực Bắc và Trung Trung bộ.

Đáng nói, từ tháng 4-9/2020, nguồn nước trên các sông suối khu vực Bắc bộ tiếp tục thiếu hụt so với TBNN, đặc biệt trên lưu vực sông Đà và sông Thao, hạ lưu vực sông Hồng thiếu hụt từ 20-30%.

Từ tháng 5-9/2020, trên các sông suối khu vực Bắc bộ sẽ xuất hiện lũ, đỉnh lũ các sông ở mức BĐ1-BĐ2, riêng các sông suối nhỏ từ BĐ2-BĐ3. Nguồn nước trên các lưu vực sông thiếu hụt từ 20-30%, hạ lưu sông Lô và sông Hồng từ 30-70%. Lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại khu vực vùng núi, đặc biệt khu vực Tây Bắc.