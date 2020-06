Một phụ nữ ngộ độc cấp, suy thận sau khi ăn quả đào mua từ hàng rong

Một phụ nữ bị ngộ độc cấp sau khi ăn đào mua từ hàng rong (Ảnh minh họa)

Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị T. được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng sốc, tụt huyết áp và suy thận.



Qua khai thác bệnh sử được biết, trước đó, bà T. mua đào từ gánh hàng rong, sau khi ăn được 30 phút thì bà bị đau bụng, nôn, tiêu chảy liên tục dẫn đến mất nước trầm trọng.

Người nhà đưa bà T. đến viện gần nhà nhưng do bệnh cảnh quá nặng, bênh nhân có biểu hiện sốc, tụt huyết áp và suy thận nên các bác sĩ đã chuyển tuyến bà T. lên Bệnh viện Bạch Mai.

TS.BS. Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, căn nguyên việc ngộ độc của bệnh nhân T. chưa được xác định rõ. Tuy nhiên dựa trên bệnh cảnh, các bác sĩ nhận định có thể do một trong hai nguyên nhân.

Cụ thể, nguyên nhân thứ nhất là nghi ngờ người bệnh bị ngộ độc do hóa chất bảo quản thực phẩm. Theo bác sĩ Nguyên, tình trạng ngộ độc do sử dụng thực phẩm có chứa chất bảo quản (được đưa vào một cách tùy tiện) không hiếm gặp. Nguyên nhân thứ hai, có thể do độc tố vi khuẩn trong trái đào (nguyên nhân này ít căn cứ hơn).

Cũng theo TS.BS Trung Nguyên, căn nguyên của ngộ độc thực phẩm có thể do vi sinh vật, do hóa chất, do độc tố tự nhiên, đặc biệt là do vi sinh vật chiếm nhiều nhất. Tình trạng ngộ độc thực phẩm do hóa chất có nguy cơ tăng và phức tạp dần lên do ngày càng nhiều loại hóa chất và chúng ta còn gặp nhiều vấn đề về kiểm soát trước khi thực phẩm đến bàn ăn.

“Với ngộ độc hóa chất, khi cấp cứu người bệnh, các bác sĩ cũng gặp khó khăn trong chẩn đoán do việc xét nhiệm độc chất cần các máy móc chuyên dụng mà các bệnh viện lại không có” – bác sĩ Nguyên cho biết.

Sau vài ngày điều trị, hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân T. đã cải thiện.