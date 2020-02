Lùi thời hạn nhận bài tham dự cuộc thi "Viết thư quốc tế UPU" lần thứ 49

Lùi thời hạn nộp bài cuộc thi Viết thư UPU quốc tế

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, nhiều địa phương tỉnh, thành phố đã có kế hoạch cho học sinh tạm nghỉ học để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh này thâm nhập, lây lan trong môi trường học đường. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ triển khai Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 (năm 2020) của Việt Nam.

Để đảm bảo quyền lợi cho các em học sinh có thể tham gia Cuộc thi đầy đủ, Bộ Thông tin và Truyền thông – cơ quan thường trực của Ban Tổ chức cuộc thi đã có công văn số 376/BTTTT-HTQT ngày 11-2-2020 gửi các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị, thường trực Ban Tổ chức cuộc thi chính thức thông báo lùi thời điểm nhận bài tham dự cuộc thi từ ngày 25-2-2020 sang ngày 10-3-2020.

Cuộc thi UPU lần thứ 49 có chủ đề là: “Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống” (Tiếng Anh: Write a message to an adult about the world we live in).

Với mỗi chủ đề được chọn, cuộc thi viết thư quốc tế UPU hướng tới việc giúp các em tiếp cận và nhận thức các vấn đề của xã hội, của thời đại và thể hiện suy nghĩ của mình đối với những vấn đề này; bồi đắp, nuôi dưỡng tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với xã hội, đất nước và thế giới. Cuộc thi cũng là dịp để các em trau dồi tư duy và khả năng viết văn, và hiểu biết thêm về vai trò của Bưu chính trong đời sống xã hội.