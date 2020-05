Ngay từ sáng sớm nay, lực lượng công an các phường, quận trên địa bàn TP Hà Nội đã có mặt tại các trường học trên địa bàn, nhất là các trường nằm trong những con phố, ngõ nhỏ





Phụ huynh học sinh dừng xe bên ngoài cổng trường, chờ các con kiểm tra thân nhiệt. Nếu cháu nào có biểu hiện sốt, ho, khó thở, nhà trường đề nghị phụ huynh đưa con về nhà





Các cháu học sinh đều được đo thân nhiệt trước khi vào lớp





Các cô giáo đón trẻ và đưa vào lớp học





Các trường đều bố trí bàn đo thân nhiệt, nơi đỗ xe cho cha mẹ học sinh đưa con đến trường





Giờ cao điểm tại hầu hết các cổng trường đều có lực lượng công an ứng trực





Tại khu vực trường Mầm non Mỹ Đình 2 quận Nam Từ Liêm, các cô giáo đã thiết kế các chấm tròn trắng từ cổng trường, kẻ sơn trên sân trường và hướng dẫn học sinh đi theo các lối đi này vào lớp, đảm bảo nguyên tắc phòng dịch





Ghi nhận trong sáng 11-5, hầu hết các trường trên địa bàn thành phố đã sẵn sàng đón học sinh trở lại sau nhiều đợt nghỉ dài để phòng chống dịch Covid-19





Ngay từ sáng sớm nay, lực lượng công an các phường, quận trên địa bàn TP Hà Nội đã có mặt tại các trường học trên địa bàn, nhất là các trường nằm trong những con phố, ngõ nhỏ





Phụ huynh học sinh dừng xe bên ngoài cổng trường, chờ các con kiểm tra thân nhiệt. Nếu cháu nào có biểu hiện sốt, ho, khó thở, nhà trường đề nghị phụ huynh đưa con về nhà





Các cháu học sinh đều được đo thân nhiệt trước khi vào lớp





Các cô giáo đón trẻ và đưa vào lớp học





Các trường đều bố trí bàn đo thân nhiệt, nơi đỗ xe cho cha mẹ học sinh đưa con đến trường





Giờ cao điểm tại hầu hết các cổng trường đều có lực lượng công an ứng trực





Tại khu vực trường Mầm non Mỹ Đình 2 quận Nam Từ Liêm, các cô giáo đã thiết kế các chấm tròn trắng từ cổng trường, kẻ sơn trên sân trường và hướng dẫn học sinh đi theo các lối đi này vào lớp, đảm bảo nguyên tắc phòng dịch





Ghi nhận trong sáng 11-5, hầu hết các trường trên địa bàn thành phố đã sẵn sàng đón học sinh trở lại sau nhiều đợt nghỉ dài để phòng chống dịch Covid-19