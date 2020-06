Lốc xoáy làm sập xưởng gỗ làm 21 người thương vong

Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai thông tin, chiều tối và đêm 9/6 và 10/6, mưa giông đã xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc bộ. Đáng nói, giông lốc đã gây thiệt hại khá nặng nề tại nhiều địa phương vùng trung du Bắc bộ.

Cụ thể, tại Vĩnh Phúc, lốc xoáy xảy ra vào chiều tối 10/6 trên địa bàn huyện Bình Xuyên đã làm 3 người chết (Lục Văn Long; Trương Thị Năm; Lê Thị Hà), 18 người bị thương (do sập xưởng gỗ rộng hơn 2.000 m2 của Công ty TNHH MTV Kiều Thi Junma tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên). Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trong nhà xưởng có khoảng 100 công nhân đang làm việc.

Hiện trường vụ lốc xoáy làm sập nhà xưởng 21 người thương vong ở Vĩnh Phúc

Còn tại tỉnh Thái Nguyên, mưa to kèm dông lốc xảy ra đêm 9/6 trên địa bàn thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình làm 93 nhà ở, 1 nhà văn hóa bị tốc mái, hư hỏng; 71 cây trồng lâu năm gãy đổ. Ước thiệt hại khoảng 3,73 tỷ đồng.

Tỉnh Hòa Bình, mưa giông kèm lốc xoáy xảy ra chiều ngày 9/6 trên địa bàn huyện Tân Lạc đã làm hư hỏng 21 căn nhà. Ước tính thiệt hại 300 triệu đồng.

Về sự cố đập tại Nghệ An, đập dâng Bara Đô Lương trên địa bàn hai xã Tràng Sơn và Đặng Sơn, huyện Đô Lương bị sự cố sáng 7/6. Dự kiến trong ngày 11/6/2020 sẽ hoàn thành công tác khắc phục, sửa chữa.

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh khu vực Bắc bộ và Trung bộ theo dõi chặt chẽ tình hình nắng nóng, mưa lớn, giông, lốc, sét, mưa đá, thông tin kịp thời đến người dân và cộng đồng để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó phù hợp.

Ngoài ra, theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão, để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hôm nay, 11/6, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên khu vực Trung bộ; trung du và đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C; có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 45-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ.

Nắng nóng ở các tỉnh Trung bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ ngày 12/6 nắng nóng mở rộng ra các tỉnh Bắc bộ và có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 13/6.