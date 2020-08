Lịch trình di chuyển dày đặc của 10 bệnh nhân Covid-19 mới ở Đà Nẵng, đến nhiều điểm đông người

Tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 ở Đà Nẵng

Sáng nay, 1-8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng tiếp tục cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý 10 trường hợp mắc Covid-19 tại thành phố này.

Đây là những ca bệnh vừa được công bố vào ngày 31/7/2020. Cụ thể:

1. Bệnh nhân số 467 là chị Đ.T.N.C, sinh năm 1978, ở thôn Tân Tự, xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, Tp. Quảng Ngãi, làm nghề phụ hồ.

- Ngày 07/7 đến 31/7/2020: Dì chồng tên là H.T.N (1969) từ Quảng Ngãi chuyển ra nhập viện tại khoa Nội thận - Nội tiết Bệnh viện Đà Nẵng và trong thời gian này:

+ Bệnh nhân chăm dì chồng từ 07/7 - 13/7/2020 rồi về Quảng Ngãi.

+ Con của bệnh nhân là B.T (SN 2003) ra thay chăm nuôi từ 13/7 đến 17/7/2020 rồi về Quảng Ngãi.

+ Cô của bệnh nhân là B.T. N (SN 1975) ra thay chăm nuôi từ 18/7 đến 21/7/2020 rồi về xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, thành phố Quảng Ngãi.

+ Bệnh nhân ra chăm dì chồng trở lại từ 22/7 - 30/7/2020.

- Ngày 30/7/2020 bệnh nhân được thông báo kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau đó bệnh nhân được chuyển qua khu cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

- Ngày 31/7/2020, bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly và điều trị tại Bệnh viện Hòa Vang.

- Tình trại bệnh nhân hiện tại: Bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

2. Bệnh nhân số 469 là bà H., sinh năm 1968, địa chỉ ở tổ 3, Thôn Tích Phú, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, làm nông.

- Từ tháng 5 đến tháng 7/2020, bệnh nhân chăm chồng nằm viện tại Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

- Ngày 20/7 đến 31/7/2020, chồng bệnh nhân chuyển ra nhập viện tại khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng và trong thời gian này:

+ Con gái chăm bố 02 ngày từ 20/7 - 22/7/2020.

+ Bệnh nhân chăm chồng từ 22/7 - 31/7/2020.

- Ngày 30/7/2020 bệnh nhân được thông báo kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sau đó bệnh nhân được chuyển qua khu cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

- Ngày 31/7/2020, bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

- Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

3. Bệnh nhân số 475 là cụ bà Đ.T.L, sinh năm 1937, ở đường Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

- Bệnh nhân đang ở nhà cùng con gái và cháu ngoại tại đường Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

- Bệnh nhân có tiền sử viêm thoái hóa đa khớp đã 06 năm (không thể đi lại).

- Ngày 12/7/2020 bệnh nhân đến khám và nhập viện tại khoa Nội tổng hợp (phòng 315), Bệnh viện Đà Nẵng và điều trị cho đến nay.

- Trong thời gian nằm viện, gia đình có thuê chị P. (Quế Sơn, Quảng Nam) làm người chăm sóc cho bệnh nhân.

- Ngày 29/7/2020 bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng và ngày 30/7/2020 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, sau đó bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly của khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng.

- Trong vòng 14 ngày qua, bệnh nhân chỉ ở Bệnh viện Đà Nẵng điều trị. Không đi đến nơi nào khác.

- Hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, thể trạng suy kiệt.

4. Bệnh nhân số 492 là anh L.V.H, sinh năm 1993, ở Quế Xuân 1, Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, làm lái xe.

- Ngày 17/7 đến 30/7/2020: Ngày 13/7/2020 nhập viện tại khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đà Nẵng và trong thời gian này:

+ Ngày 25/7/2020: có anh trai L.V.T đến thăm;

+ Ngày 29/7/2020: Bệnh nhân được đưa đi cách ly tại khu quân sự Hòa Cầm – Đà Nẵng và được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

- Ngày 30/7/2020 bệnh nhân được thông báo kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

- Ngày 31/7/2020, bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly và điều trị tại Bệnh viện Hòa Vang.

- Tình trại bệnh nhân hiện tại: Bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

5. Bệnh nhân số 496 là ông N.V.Đ, sinh năm 1965, ở thôn Yến Nê, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

- Bệnh nhân đang ở nhà cùng vợ, con gái, con rể tại thôn Yến Nê, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

- Bệnh nhân có tiền sử điều trị tăng huyết áp, bệnh thận mạn giai đoạn 5/ chạy thận định kỳ 02 lần/tuần thường xuyên vào Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị.

- Bệnh nhân đã điều trị tại khoa Nội tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng trong vòng 5 tháng nay, đợt gần nhất bệnh nhân xuất viện vào ngày 24/7/2020.

- Ngày 28/7/2020 bệnh nhân đến lịch chạy thận định kỳ, đồng thời xuất hiện triệu chứng khó thở, mệt nhiều nên được chuyển đến khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng.

- Ngày 29/7/2020 bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng và ngày 30/7/2020 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, sau đó bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly của khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng.

- Trong vòng 14 ngày qua, bệnh nhân chỉ ở nhà và đến bệnh viện điều trị. Không đi đến nơi nào khác.

- Hiện tại, tình trạng bệnh nhân chuyển biến xấu, thở máy, da sạm, không phù, không xuất huyết, mạch 66 lần/phút, nhiệt độ 370C, huyết áp 130/60 mmHg.

6. Bệnh nhân số 497 là ông T.S.T, sinh năm 1952, ở đường Đặng Tử Kính, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- Bệnh nhân đang ở nhà cùng vợ, con trai, con dâu, cháu nội tại đường Đặng Tử Kính, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- Bệnh nhân có tiền sử điều trị Parkinson, sỏi ống mật chủ, viêm dạ dày.

- Từ 22/6 đến 04/7/2020 bệnh nhân điều trị sỏi thận tại khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đà Nẵng.

- Ngày 05/7/2020 bệnh nhân đến khám tại phòng mạch tư bác sĩ X, đường Phan Đăng Lưu, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

- Ngày 17/7/2020, khoảng từ 08 giờ 00 đến 09 giờ 00, bệnh nhân đến khám tại khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng.

- Ngày 18/7/2020 bệnh nhân đến khám và nhập viện tại khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đà Nẵng.

- Ngày 21/7/2020 bệnh nhân được chuyển đến khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đà Nẵng.

- Ngày 29/7/2020 bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng và ngày 30/7/2020 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, sau đó bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly của khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng.

- Hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tạm, mệt nhiều, suy kiệt.

7. Bệnh nhân số 503 là chị N.T.B.T, sinh năm 1991, ở đường Lê Hữu Trác, P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng, làm điều dưỡng tại TTYT quận Hải Châu.

- Bệnh nhân sống cùng bố mẹ chồng, chồng và con nhỏ tại đường Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà. Hiện tại, bố mẹ chồng, chồng và con hơn 1 tháng tuổi đang được cách ly tại 521, Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

- Ngày 20/7/2020: Bệnh nhân có đi chợ Đống Đa , Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

- Ngày 21/7 đến 23/7/2020: Đi tập huấn tại Bệnh viện Phụ sản Nhi - Đà Nẵng. Trong thời gian này bệnh nhân có đi chợ Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

+ Ngày 24/7/2020: Bệnh nhân đi làm tại khoa Nhi, TTYT quận Hải Châu.

+ Ngày 25-26/7/2020: Bệnh nhân nghỉ ngơi tại nhà và có đi chợ An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

+ Ngày 27/7/2020: Bệnh nhân đi làm tại khoa Nhi, TTYT quận Hải Châu.

+ Ngày 28/7/2020: Bệnh nhân thấy sốt nên được đưa đi cách ly tại 521, Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng và được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm SARS-CoV-2.

- Ngày 30/7/2020: Bệnh nhân được thông báo kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được chuyển đến khu cách ly và điều trị tại Bệnh viện Hòa Vang.

- Tình trại bệnh nhân hiện tại: Bệnh nhân còn sốt, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, ăn uống bình thường.

8. Bệnh nhân số 504 là bà T.A, sinh năm 1969, ở tổ 27, thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, Hội An, Quảng Nam.

- Bệnh nhân đang ở nhà cùng chồng, 02 con gái và con trai tại tổ 27, thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, Hội An, Quảng Nam.

- Bệnh nhân có tiền sử điều trị đái tháo đường, bệnh thận mạn giai đoạn cuối/ chạy thận định kỳ 02 lần/tuần (thứ 2 và thứ 5), mất thị lực cả 02 mắt, thường xuyên vào Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị.

- Bệnh nhân đã điều trị tại khoa Nội tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng từ tháng 5/2020, đợt gần nhất bệnh nhân xuất viện vào ngày 23/7/2020.

- Từ ngày 27/7 đến 30/7/2020, bệnh nhân được cách ly ở khách sạn theo quy định.

- Ngày 29/7/2020 bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng và ngày 30/7/2020 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, sau đó bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly của khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng.

- Trong vòng 14 ngày qua, bệnh nhân chỉ ở nhà và đến bệnh viện điều trị. Không đi đến nơi nào khác.

- Vào các ngày chạy thận tại Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân cùng con gái (L.T.H.D) đi xe buýt lúc 10 giờ sáng để di chuyển từ Hội An ra Đà Nẵng và sau khi chạy thận xong, bệnh nhân cùng con gái đi xe buýt chuyến 16 giờ đến 17 giờ để về lại Hội An.

- Hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, da sạm, không phù.

9. Bệnh nhân số 507 là ông B.V.L, sinh năm 1963, ở đường Phan Huy Ích, phường An hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, làm nhân viên Vinaphone.

- Bệnh nhân điều trị tại Khoa Nội thận - Tiết niệu từ 14/5/2020 đến ngày 17/7/2020 thì ra viện. Ngày 20/7/2020 bệnh nhân vào Bệnh viện Đà Nẵng để chạy thận, sau đó về nhà.

- Từ ngày 20/7 - 25/7/2020 bệnh nhân ở nhà, không đi đâu.

- Ngày 26/7/2020 bệnh nhân đi đám cưới nhà hàng Happy Palace ở khu phố mới, phường Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam bằng xe riêng. Trong ngày có thăm chị ruột ở đường Nguyễn Hiền, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

- Ngày 27/7/2020 bệnh nhân được đưa vào khu cách ly tập trung và được lấy mẫu ngày 29/7/2020.

- Hiện tại bệnh nhân không ho, không sốt, tiếp xúc tốt.

10. Bệnh nhân số 505 là ông Đ.T.P, sinh năm 1963, ở đường Phạm Như Xương, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

- Bệnh nhân đang điều trị bệnh suy thận giai đoạn cuối tại phòng số 602, Bệnh viện Đà Nẵng, từ tháng 5/2020 đến nay.

- Trong suốt thời gian điều trị tại bệnh viện bệnh nhân điều trị chạy thận nhân tạo tại bệnh viện vào ban ngày, buổi tối bệnh nhân về nhà tại đường Trường Chinh, phường Hoà Phát, bệnh nhân tiếp xúc với thành viên trong gia đình, bệnh nhân không đi đâu ra khỏi nhà..

- Hiện tại bệnh nhân ho, không sốt, tiếp xúc tốt.