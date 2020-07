Lần đầu tiên ekip bác sĩ Việt thay van động mạch chủ qua ống thông bằng gây tê

PGS.TS Phạm Mạnh Hùng thăm bệnh nhân sau ca can thiệp bằng kỹ thuật mới

Ngày 9-7, thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, kíp chuyên gia hàng đầu của Viện Tim mạch Quốc gia - Bệnh viện Bạch Mai đã lần đầu tiên tiến thành thủ thuật thay van động mạch chủ (ĐMC) qua đường ống thông (catheter) (TAVI) bằng gây tê tại chỗ kết hợp an thần.



Bệnh nhân đầu tiên được thực hiện kỹ thuật này là ông Trần Anh Đức. Trước đó, ông Đức được Viện Tai Mũi Họng Trung ương chẩn đoán ung thư amidal và có chỉ định phẫu thuật cắt Amidal kết hợp nạo vét hạch vùng.

Trong khi làm các xét nghiệm đánh giá trước mổ thì các bác sĩ lại phát hiện ông Đức bị hẹp khít van động mạch chủ, chỉ định chuyển tuyến sang Viện Tim mạch Quốc gia để can thiệp.

Tại Viện Tim mạch Quốc gia, GS.TS. Nguyễn Lân Việt - nguyên Viện trưởng Viện Tim mạch đã chủ trì buổi hội chẩn và thống nhất hướng xử trí cho bệnh nhân Đức: Thay van ĐMC nhằm cải thiện các bệnh lý tim mạch đảm bảo cho bệnh nhân đủ sức khỏe để tiếp tục cuộc đại phẫu thứ 2 - phẫu thuật cắt Amidal trái và nạo vét hạch cổ trái.

Sau khi trao đổi với phía gia đình người bệnh, Viện Tim mạch Quốc gia đã quyết định tiến hành thay van ĐMC qua đường ống thông (TAVI).

Bệnh nhân được ra viện chỉ sau vài ngày can thiệp

PGS.TS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia - Trưởng kíp can thiệp chia sẻ, điều đặc biệt trong ca can thiệp này là bệnh nhân bị ung thư almidan. Vì vậy để đảm bảo an toàn và đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân, kíp can thiệp quyết định gây tê tại chỗ kết hợp an thần thay vì gây mê như mọi khi.

“Đây là ca TAVI đầu tiên được áp dụng dưới sự hỗ trợ của gây tê tại chỗ. Lợi thế của việc gây tê tại chỗ thay vì gây mê toàn thân qua nội khí quản giúp giảm thời gian tiến hành thủ thuật, giảm nguy cơ phải dùng thuốc vận mạch trong quá trình tiến hành thay van, đồng thời cũng giúp người bệnh hồi tỉnh ngay, tránh những biến chứng của việc thở máy xâm nhập” – PGS Hùng phân tích.

Ca can thiệp diễn ra thuận lợi, trong quá trình thực hiện bệnh nhân không thấy đau và sau đó tỉnh ngay. Chỉ 1 tuần sau thay van qua đường ống thông, bệnh nhân có thể tiến hành phẫu thuật amydal theo chỉ định của chuyên khoa Tai Mũi Họng.

Điều đặc biệt nữa được PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng chia sẻ là ca TAVI cho bệnh nhân Đức được tiến hành hoàn toàn với ekip của các bác sĩ Viện Tim mạch, không có sự tham gia của chuyên gia nước ngoài. Trước đây, thủ thuật phức tạp này cần sự tham gia hỗ trợ của các chuyên gia nước ngoài.