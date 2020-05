Làm thế nào để hạn chế những ca tử vong do ngạt khí máy phát điện?

ANTD.VN -Mới đây, tại thị trấn Me, huyện Gia Viễn, Ninh Bình đã xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Một người phụ nữ và con trai 11 tuổi đã tử vong do ngạt khí máy phát điện. Sự việc xảy ra ngay trong những ngày đầu hè khiến nhiều người dân lo lắng, xót xa.

Những cái chết từ trên trời rơi xuống

Được biết, tối 8/5, trên địa bàn huyện Gia Viễn bị mất điện nên gia đình chị B.T.T. (SN 1993, trú phố Mới, thị trấn Me) đã sử dụng máy phát điện để sử dụng các thiết bị điện khi ngủ.

Sáng hôm sau, khi người giúp việc mở cửa phòng thì thấy chị T cùng con trai là cháu N.T.P (SN 2009), nằm trên giường bất tỉnh. Dù đã được người nhà nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng hai mẹ con chị T đã tử vong sau đó. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ngạt khí máy phát điện trong phòng kín.

Trước đó, tại Q.Thủ Đức, TP.HCM cũng xảy ra vụ việc tương tự. Do bị mất điện, ông L.V.M.H, ở phường Hiệp Bình Phước, đã mượn máy phát điện về nhà sử dụng. Sau 1 đêm, khi quay về nhà gọi cửa mấy lần nhưng cũng chỉ có một người cháu trai 5 tuổi đi ra mở cửa với biểu hiện bất thường, mệt mỏi, ông H đi vào nhà kiểm tra thì phát hiện vợ mình là bà Trần Thị P (64 tuổi) và 6 người cháu ngủ mê man, có biểu hiện hôn mê sâu. Ngay lập tức, 7 người này đã được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu ngoại ông H là L.T.B.T (8 tuổi) không may đã tử vong.

Người dân cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng máy phát điện tại nhà (ảnh minh họa)

Còn tại Hà Nội, cách đây không lâu, vụ 6 người thương vong ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm do ngạt khí máy phát điện, vẫn khiến dư luận bàng hoàng. 6 công nhân trong một căn nhà được phát hiện khi đã bất tỉnh.

Dù đã được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa Đức Giang, song 3 người đã tử vong trong quá trình cấp cứu, 1 người tử vong sau đó, hai người còn lại rơi vào tình trạng hôn mê. 6 người này đều là công nhân làm thuê cho một cửa hàng quần áo tại chợ vải Ninh Hiệp, do mất điện nên đã dùng máy nổ phát điện để ngủ nên bị ngạt khí.

Trên đây là vài ví dụ trong hàng chục vụ tai nạn nghiêm trọng gây chết người do ngạt khí máy phát điện, xảy ra thời gian qua. Dù đã có nhiều cảnh báo về tình trạng này nhưng nhiều cá nhân vẫn phớt lờ, dẫn đến những cái chết đau lòng.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Về cách sử dụng máy phát điện an toàn, anh Lê Đình Nam, Kỹ sư chế tạo máy, ĐH Bách Khoa cho rằng, điều đầu tiên người dùng cần ghi nhớ là phải đặt máy nơi thoáng khí, hoặc khu vực tách riêng với nhà ở. Không đặt máy phát điện trong phòng hoặc trong nhà kín, không đặt gần những vật dụng dễ cháy. Theo anh Nam, máy phát điện hoạt động trong môi trường phòng kín là vô cùng nguy hiểm. Khi hoạt động, máy sẽ sinh ra loại khí độc là khí CO, CO2 nhanh chóng chiếm chỗ của oxy, hít vào sẽ gây ngạt dạng ngạt tế bào, nếu không cấp cứu kịp thời, người bị nạn sẽ hôn mê, tử vong. Trường hợp bị nặng nếu cứu được cũng có nguy cơ cao sống đời sống thực vật, do não bị tổn thương.

Mặt khác, trong phòng kín, khi có động cơ chạy diezen, nhiên liệu cháy sẽ sinh ra khí CO2. Loại khí này không mùi, không vị, không gây đau đớn nhưng sẽ nhanh chóng gây ngạt. Người hít nhiều CO2 sẽ sốc do thiếu oxy, nhanh chóng rơi vào tình trạng hôn mê, nên không thể có phản xạ thông thường là thấy ngạt thì chạy ra ngoài. Đây là cái chết không báo trước, nạn nhân không có thời gian để phản kháng.

Nhằm hạn chế những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra tiếp theo, mỗi cá nhân trước khi sử dụng máy phát điện cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Tuyệt đối không đặt máy phát điện trong nhà, dưới tấng hầm, nhà xe, gầm sàn, ở những không gian khép kín và nhất là không được đặt ở gần các hệ thống thông gió.

Ngoài ra, các thiết bị cần cấp điện cần phải có công suất nhỏ hơn công suất của máy phát điện, nếu vượt quá máy sẽ bị quá tải, nhanh hỏng.

Khi lắp đặt hoặc sử dụng máy phát điện, các gia đình cần phải chú ý lắp cầu dao điện trong nhà. Bên cạnh đó, người dùng cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy theo định kỳ. Trường hợp phải thuê máy phát điện, cần thuê thêm nhân công vận hành để đảm bảo an toàn, Kỹ sư Lê Đình Nam khuyến cáo.