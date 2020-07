Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Thiết lập "hàng rào" ngăn chặn tiêu cực gian lận thi cử

Việc đảm bảo tính an toàn, nghiêm túc của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được các địa phương đặc biệt chú ý

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ÐT) Nguyễn Hữu Ðộ, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 có một số điểm mới cho nên tất cả nhân sự tham gia làm công tác thi phải hiểu kỹ, nắm chắc quy chế để triển khai thực hiện hiệu quả. Các địa phương cần đặc biệt chú ý lựa chọn nhân sự tham gia làm công tác thi vừa vững chuyên môn, vừa có đạo đức, trách nhiệm. Khi lựa chọn đúng người, giao đúng việc, tập huấn kỹ lưỡng để nhân sự nắm chắc quy chế, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, tăng cường thanh tra, kiểm tra các khâu của kỳ thi và xử lý tốt các tình huống phát sinh, sẽ góp phần bảo đảm kỳ thi an toàn, đạt kết quả tốt.

Yêu cầu của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là tăng cường hơn về tính tự chủ của các địa phương, đặc biệt là với những địa phương đã từng để xảy ra gian lận thi cử nghiêm trọng như Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình thì công tác tổ chức thi càng được hết sức chú trọng. Trưởng phòng Quản lý thi, Sở GD-ĐT Hà Nội Phạm Quốc Toản cho biết, Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Hà Nội sẽ tổ chức 140 điểm thi trên 30 quận, huyện, thị xã cho gần 80.000 thí sinh dự thi. Hiện, thành phố đang rà soát cơ sở vật chất để đặt hội đồng thi, đồng thời rà soát toàn bộ đội ngũ giáo viên để điều động tham gia công tác coi thi, chấm thi. Dự kiến sẽ có khoảng 10.000 giáo viên các cấp từ THCS đến THPT tham gia vào kỳ thi.

Để kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 được diễn ra an toàn, hiệu quả, Công an TP Hà Nội đã có kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối. Theo đó, sẽ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông các khu vực tổ chức thi; bảo vệ tuyệt đối an toàn các khâu của kỳ thi như ra đề thi, in sao đề thi, coi thi, làm phách, chấm thi.

Công an TP Hà Nội cũng phối hợp đảm bảo an ninh an toàn cho toàn bộ hoạt động của kỳ thi theo quy chế và đặc biệt lưu ý về công tác phòng chống gian lận trong kỳ thi như thi hộ, thi kèm, sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử.

Cụ thể, đại diện Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội đã hướng dẫn toàn bộ các thanh tra, trưởng điểm thi của Hà Nội nhận biết các thiết bị công nghệ cao có thể được sử dụng trong gian lận thi cử. Được biết, các đối tượng này hết sức tinh vi, sử dụng sim rác, ship hàng, gửi qua bưu điện, sử dụng chứng minh thư giả để lập tài khoản ngân hàng giao dịch tiền. Theo đó, có 2 loại thiết bị công nghệ cao thu phát tín hiệu dùng để gian lận phòng thi, đó là thiết bị không dây và có dây. Loại thiết bị có dây đã cũ, được sử dụng nhiều năm trước. Nhưng, hiện nay phổ biến là thiết bị thu phát tín hiệu không dây được các đối tượng rao bán nhiều hơn.

Đối với thiết bị thu phát tín hiệu không dây có bộ phận thu phát chỉ nhỏ như thẻ ATM. Trong thẻ ATM đó tích hợp sim 4G, 3G vừa có đầu thu phát, có bộ phận kết nối là thiết bị tai nghe siêu nhỏ chỉ bằng hạt đậu nhét vào trong lỗ tai, chế độ luôn được mở. Khi sử dụng thiết bị này, thí sinh sẽ nhận được lời giải từ bên ngoài vào. Các giám thị cần lưu ý có những loại camera siêu nhỏ đa dạng dưới dạng đồng hồ đeo tay (chỉ cần giơ tay lên là chụp được đề chuyển ra bên ngoài), bút camera, usb camera, cúc áo camera. Phổ biến có hai dạng là đồng hồ camera và cúc áo camera được ngụy trang trong trang phục của thí sinh khi vào phòng thi (thí sinh quấn quanh cổ áo, khâu chìm phía bên trong lớp áo…).

Để nhận biết dấu hiệu sử dụng thiết bị công nghệ cao gian lận phòng thi, giám thị chú ý thí sinh có thái độ không bình thường, hay tập trung theo dõi về các giám thị, nghiêng đầu tai nghe âm thanh chuyển vào phòng thi, sờ tay lên tai, chỉnh quần áo, lấy tay bịt tai để nghe cho rõ... Đại diện CATP lưu ý khi giám thị coi thi phát hiện các thiết bị thu phát tín hiệu công nghệ cao phải ngay lập tức yêu cầu thí sinh dừng làm bài, lập biên bản, thu và niêm phong thiết bị, đình chỉ thi và xử lý kịp thời theo quy chế thi.