Kịp thời ngăn cô gái trẻ định nhảy sông tự tử

ANTD.VN - Nhận được tin một cô gái trẻ đứng khóc bên cầu Chương Dương có ý định nhảy sông tự tử, tổ công tác của CSGT Công an Hà Nội đã kịp thời ngăn chặn...

Trước đó, vào chiều 9-1, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 5, Phòng CSGT Công an Hà Nội nhận được tin báo có một cô gái định nhảy cầu Chương Dương tự tử.

Lực lượng công an ngăn cô gái trẻ định tự tử

Ngay sau đó, Đại úy Nguyễn Mạnh Dũng và Trung úy Cấn Xuân Ánh, cán bộ Đội CSGT số 5 đang làm nhiệm vụ gần đó đã khẩn trương xuống hiện trường. Tổ công tác đã tiếp cận, khuyên can cô gái trẻ đang đứng bên can lan cầu từ bỏ ý định quyên sinh. Sau gần 20 phút thuyết phục, tổ công tác đã đưa cô gái trẻ xuống vị trí an toàn.

Tại Công an phường Ngọc Lâm, cô gái trẻ cho biết 27 tuổi, ở tại quận Ba Đình, Hà Nội do buồn chán việc gia đình và bế tắc trong cuộc sống nên đã lên cầu Chương Dương định nhảy xuống sông tự tử.

Sau đó, Công an phường Ngọc Lâm, quận Long Biên đã liên hệ với gia đình đến đón cô gái trẻ về nhà.