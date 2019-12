Kịp thời giúp đỡ người dân trong sự cố hỏa hoạn

Khoảng 7h15 ngày 6-12-2019, Công an phường Vĩnh Tuy nhận được tin báo tại số nhà 181 phố Yên Lạc xảy ra hỏa hoạn. Cùng thời điểm này, anh Phan Anh Dũng – Tổ trưởng tổ bảo vệ khu dân cư số 6 và nhiều người dân biết thông tin, đã lập tức có mặt, phối hợp đưa người, tài sản ra khỏi vùng uy hiếp của ngọn lửa.

Ít phút sau, tổ công tác Công an phường Vĩnh Tuy do đồng chí Nguyễn Hữu Toàn – Phó trưởng Công an phường chỉ huy, đã có mặt. Nhận định nhanh điểm cháy bùng phát cũng như nguy cơ cháy lan, lực lượng Công an, cán bộ cơ sở và người dân khu dân cư số 6 đã phối hợp ăn ý, dập lửa và đảm bảo an toàn các thành viên trong gia đình số nhà 181.

“Tôi xin thay mặt gia đình – nơi xảy ra hỏa hoạn xin chân thành cảm ơn các chiến sỹ Công an, cán bộ bảo vệ khu dân cư số 6 và bà con hàng xóm phố Yên Lạc đã tận tình, nỗ lực cứu chữa để bảo vệ tài sản cho gia đình chúng tôi”, chị Vũ Thị Thu Huyền bày tỏ sự cảm phục, trong lá thư cảm ơn gửi Công an TP. Hà Nội, Công an quận Hai Bà Trưng và Công an phường Vĩnh Tuy.